Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Italia, dall’atletica al nuoto: c’è una generazione di fenomeni

Anche nel ciclismo, pallavolo, basket e F1: tantissimi gli azzurri che potranno far esultare gli italiani
Italia, dall’atletica al nuoto: c’è una generazione di fenomeni© ANSA
Roale
1 min

 Un’Italia bella, vincente e giovane. L’estate ormai alle spalle ci lascia questo: una miriade di successi, a ogni latitudine e disciplina, e tanta speranza in vista del futuro. Sono tantissimi, infatti, i futuri campioni su cui la nazionale azzurra, a prescindere dalla disciplina, potrà contare da qui ai prossimi anni. Alcuni, poi, sono già confermati e consacrati, basti pensare all’oro mondiale di Mattia Furlani nel salto in lungo. Un primo posto con tan

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte