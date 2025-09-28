Panatta: "Un pensiero per Mattarella, tra tennis e volley che via vai..."

ROMA - Una volta c’era il calcio a fare da copertina alla Domenica Sportiva, la trasmissione sportiva più popolare d’Italia. Oggi i grandi successi ottenuti nelle altre discipline sportive cambiano i palinsesti della tv. “Quando si vincono i campionati del mondo - sottolinea Adriano Panatta commentando il successo della Nazionale Italiana di Volley maschile ai Mondiali - è giusto e doveroso fare questa scaletta. Vorrei dedicare i miei venti secondi per regalare un pensiero al nostro Caro Presidente Mattarella che ha un via vai e un traffico al di nazionali continuo al Quirinale: il nuoto, il tennis, le ragazze del volley… è stata una giornata molto molto particolare”.