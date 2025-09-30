Ecco gli Internazionali, Roma capitale mondiale della danza sportiva

I riflettori della danza sportiva mondiale si accendono su Roma. Dal 3 al 5 ottobre 2025, nella cornice unica del Palazzetto dello Sport (PalaTiziano), andranno in scena gli Internazionali di Danza Sportiva, organizzati dalla Federazione Italiana danza sportiva e sport musicali (Fidesm), quarta tappa del prestigioso circuito WDSF GrandSlam. Dopo le prove di Blackpool (Inghilterra, 11-13 aprile), Wuxi (Cina, 17-20 luglio) e Stoccarda (Germania, 18-24 agosto), sarà proprio la Capitale ad