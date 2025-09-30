Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Ecco gli Internazionali, Roma capitale mondiale della danza sportiva

Da venerdì la prima edizione della prestigiosa tappa Grandslam al PalaTiziano organizzata dalla Fidesm. Lunetta: "Un grande orgoglio, saremo all'altezza". Buonfiglio: "Il movimento sportivo italiano esempio per tutti"
Ecco gli Internazionali, Roma capitale mondiale della danza sportiva
Roale
1 min

I riflettori della danza sportiva mondiale si accendono su Roma. Dal 3 al 5 ottobre 2025, nella cornice unica del Palazzetto dello Sport (PalaTiziano), andranno in scena gli Internazionali di Danza Sportiva, organizzati dalla Federazione Italiana danza sportiva e sport musicali (Fidesm), quarta tappa del prestigioso circuito WDSF GrandSlam. Dopo le prove di Blackpool (Inghilterra, 11-13 aprile), Wuxi (Cina, 17-20 luglio) e Stoccarda (Germania, 18-24 agosto), sarà proprio la Capitale ad

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte