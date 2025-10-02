Fiera Milano porta l’hockey in città: appuntamento in piazza San Babila 

Domani 3 ottobre alle 11.00 in piazza San Babila e Milano, inaugurazione di questa iniziativa speciale.

Fiera Milano porta l’hockey in città in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026:



ICE HOCKEY PLAYGROUND

Piazza San Babila – Milano

Inaugurazione: venerdì 3 ottobre ore 11.00



Un campo da hockey “a cielo aperto” nel cuore di Milano, con atlete delle squadre femminili di hockey Valchirie e Devils Milano che faranno giocare grandi e piccoli.



All’inaugurazione parteciperanno anche Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano e Francesco Conci, Amministratore delegato e Direttore generale di Fiera Milano, disponibili a rilasciare dichiarazioni. Saranno presenti anche Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano e il campione sportivo Giorgio Rocca.