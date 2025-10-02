Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiera Milano porta l’hockey in città: appuntamento in piazza San Babila 

In vista delle Olimpiadi del 2026, spazio alle atlete delle squadre femminili che faranno giocare grandi e piccoli: i dettagli
Fiera Milano porta l’hockey in città: appuntamento in piazza San Babila  © LAPRESSE
92 min

Domani 3 ottobre alle 11.00 in piazza San Babila e Milano, inaugurazione di questa iniziativa speciale. 
Fiera Milano porta l’hockey in città in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026:
 
ICE HOCKEY PLAYGROUND
Piazza San Babila – Milano
Inaugurazione: venerdì 3 ottobre ore 11.00
 
Un campo da hockey “a cielo aperto” nel cuore di Milano, con atlete delle squadre femminili di hockey Valchirie e Devils Milano che faranno giocare grandi e piccoli.
 
All’inaugurazione parteciperanno anche Carlo Bonomi, Presidente di Fiera Milano e Francesco Conci, Amministratore delegato e Direttore generale di Fiera Milano, disponibili a rilasciare dichiarazioni. Saranno presenti anche Martina Riva, Assessore allo Sport del Comune di Milano e il campione sportivo Giorgio Rocca.  

 

 

