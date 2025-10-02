Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Eccellenze del Mediterraneo, anche Furlani tra i premiati

Svelati altri quattro nomi dei protagonisti della cerimonia del 20 ottobre: ci sono Battocletti, Fantin e Boggioni
Eccellenze del Mediterraneo, anche Furlani tra i premiati© ANSA
2 min

ROMA - Mattia Furlani, Nadia Battocletti,  Monica Boggioni e Antonio Fantin: svelati altri quattro protagonisti del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025 in programma a Roma il 20 ottobre. «’La loro dedizione  - sottolinea il comitato organizzatore - è un esempio luminoso di come lo sport possa unire, ispirare e trasmettere valori universali. Con  questo riconoscimento, vogliamo celebrare non solo le loro vittorie, ma anche il messaggio di passione, serietà e orgoglio nazionale che  portano con sé». Furlani, Fantin e Boggioni (Fiamme Oro) e Battocletti (Fiamme Azzurre) si sono distinti per le medaglie conquistate ai Giochi di Parigi 2024 e ai Mondiali di atletica

      I premiati, tre Fiamme Oro (Furlani, Fantin e Boggioni) e una Fiamme  Azzurre (Battocletti), distintisi per aver conquistato medaglie ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e alle ultime edizioni dei rispettivi mondiali, riceveranno il titolo di Ambasciatori dell’Eccellenza Italiana:  un  tributo al loro impegno straordinario, alla costanza e alla capacità  di rappresentare con orgoglio i più alti valori dello sport e della  nostra Nazione. L'iniziativa si avvale della collaborazione e del patrocinio di  prestigiosi enti, tra cui l'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana),  l'AIPS (Associazione Internazionale Stampa Sportiva), il CONI, il CUG  (Comitato Unico di Garanzia) del Ministero della Cultura e del  Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

