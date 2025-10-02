Eccellenze del Mediterraneo, anche Furlani tra i premiati

ROMA - Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Monica Boggioni e Antonio Fantin: svelati altri quattro protagonisti del Premio Eccellenze del Mediterraneo 2025 in programma a Roma il 20 ottobre. «’La loro dedizione - sottolinea il comitato organizzatore - è un esempio luminoso di come lo sport possa unire, ispirare e trasmettere valori universali. Con questo riconoscimento, vogliamo celebrare non solo le loro vittorie, ma anche il messaggio di passione, serietà e orgoglio nazionale che portano con sé». Furlani, Fantin e Boggioni (Fiamme Oro) e Battocletti (Fiamme Azzurre) si sono distinti per le medaglie conquistate ai Giochi di Parigi 2024 e ai Mondiali di atletica