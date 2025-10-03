Roccatti e Piscopo, 200 km in bici contro il tabagismo

Dalla fatica delle salite al traguardo davanti al Ministero della Salute: la Ride 4 Vape 2025, giunta alla sua sesta edizione, ha visto anche quest’anno il presidente di ANAFE Confindustria Umberto Roccatti affrontare 200 chilometri, con oltre 2.000 metri di dislivello, in 6 ore e 36 minuti. Un viaggio simbolico per ribadire un messaggio chiaro: gli aromi nelle sigarette elettroniche aiutano milioni di fumatori a smettere, vietarli significherebbe spingerli verso il mercato nero e il ritorno alle sigarette tradizionali. Al fianco di Roccatti c’era Marco Piscopo, con un passato da campione di volley e già nazionale azzurro, oggi attivo nel settore delle e-cig. Una presenza che ha dato ulteriore spessore sportivo e simbolico all’impresa.

TESTIMONI - Roccatti, ex fumatore per 15 anni e oggi vaper, ha scelto la bicicletta per dimostrare come il passaggio alla sigaretta elettronica possa cambiare radicalmente lo stile di vita: «Il fumo provoca oltre 90.000 morti l’anno in Italia e il 91% dei fumatori non vuole o non riesce a smettere. Per questo il vaping rappresenta un’alternativa concreta di riduzione del danno. Vietare gli aromi con la motivazione di salvaguardare i minori, che per legge non possono acquistare e già si rivolgono al mercato illegale, significherebbe privare milioni di fumatori adulti dello strumento più efficace per smettere e, paradossalmente, rafforzare proprio quel mercato illegale. Le politiche per la salute pubblica devono basarsi sulle evidenze scientifiche, non su pregiudizi».

EVIDENZE SCIENTIFICHE - La scienza conferma che le e-cig sono molto meno dannose rispetto alle sigarette tradizionali, con una riduzione della tossicità stimata di almeno il 95%. E un recente sondaggio Euromedia Research ha evidenziato il ruolo centrale degli aromi per favorire un abbandono efficace e duraturo della classica sigaretta: il 77% degli utilizzatori adulti di sigarette elettroniche considera i gusti diversi dal tabacco decisivi per abbandonare le vecchie bionde, mentre il 92,2% di chi utilizza l’e-cig è un ex fumatore e il 4,7% della popolazione ha smesso di fumare grazie a questi dispositivi.

TRAGUARDO - Per Roccatti e Piscopo l’arrivo a Roma non è stata soltanto la fine di una lunga pedalata, ma la prova che cambiare rotta è possibile. Dal campo di volley alla bicicletta, dal fumo alla sigaretta elettronica: storie diverse, unite da un obiettivo comune, dimostrare che un futuro senza fumo è possibile.