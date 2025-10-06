Emozione agli Internazionali di danza, ballerina ucraina e maestra russa insieme

Sul parquet del PalaTiziano di Roma, durante gli Internazionali di danza sportiva, si è messa in luce Varvara Hrushanina, ballerina ucraina di appena 13 anni. La sua storia parla di guerra e di rinascita. Tre anni fa fu costretta ad abbandonare la sua città, Dnipro, dopo l'invasione russa. Si è trasferita in Umbria, a Deruta, dove ha continuato a coltivare la passione per la danza. Ad allenarla c'è Uliana Fomenko, russa che Varvara la definisce "una seconda mamma" . Gli occhi pieni di orgoglio della maestra accompagnano l'esibizione dell'allieva, che condivide la pista con Massimo Menghinelli, appena un anno più grande. "Stiamo aiutando la sua famiglia, ma la situazione non è facile. Gli ucraini per me sono fratelli. Un po' come gli spagnoli per gli italiani", spiega Uliana, originaria di Mosca.

Il secondo posto e l'obiettivo Mondiali

"A novembre parteciperò ai Mondiali. È un sogno. Voglio competere con i più forti e dimostrare che il ballo è la mia vita", spiega Varvara. In Italia si sente a casa, ma "il primo anno è stato difficile", ricorda. I genitori lavorano, ma per chi è fuggito dalle bombe non è facile trovare un affitto. Proprio Uliana ha dato una mano. Prima nella vita, poi in allenamento, abbattendo le barriere generate da un conflitto che sulla pista da ballo sembra ancora più lontano. "Uliana mi ha aiutata, anche con l'italiano. Col passare dei mesi ho trovato i primi amici. Qui in Italia sono diventata più forte, anche grazie a lei che mi ha insegnato molto". Varvara e Massimo chiudono la finale al secondo posto. Contenti? "No, volevamo vincere", ammette lui. Ora nel mirino c'è il Mondiale di novembre. L'obiettivo sarà la qualificazione alla finale degli Junior II che all'Italia manca ormai da sei anni. Era il 2019, tre anni prima dell'inizio dell'invasione russa: un altro mondo, un'altra vita. Oggi anche un passo di danza può essere un messaggio di pace.