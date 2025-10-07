Dallas Cowboys, super multa al presidente per un gesto osceno: "E' stato male interpretato"

Un gesto costato 250.000 dollary. Jerry Jones, 82enne proprietario dei Dallas Cowboys, squadra che milita nella National Football League (la NFL), è stato multato per aver rivolto un gesto osceno ai tifosi dei New York Jets, dopo la sfida che si è disputata nell'ultimo turno di campionato e che ha visto il successo di Dallas per 37-22, Il patron dei Cowboys è stato ripreso in un video, terminato sui social e diventato immediatemente virale, mentre mostrava il dito medio ai tifosi. "È stato involontario da parte mia, è successo subito dopo il nostro ultimo touchdown, ed eravamo tutti emozionati", ha detto Jones in sua difesa.
La multa comminata a Jones
"Non c'è stato alcun problema di rivalità o cose del genere. Ho solo sbagliato mossa, è stato fatto inavvertitamente. Non sto scherzando. L'intenzione era quella di fare un 'pollice in su' e puntare il dito contro i nostri tifosi che saltavano su e giù per l'eccitazione", ha ribadito Jones. Una giustificazione che non ha convinto i responsabili della NFL, che hanno deciso di punirlo con una multa di 250.000 dollari.