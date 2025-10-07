Dallas Cowboys, super multa al presidente per un gesto osceno: "E' stato male interpretato"

Un gesto costato 250.000 dollary. Jerry Jones, 82enne proprietario dei Dallas Cowboys, squadra che milita nella National Football League (la NFL), è stato multato per aver rivolto un gesto osceno ai tifosi dei New York Jets, dopo la sfida che si è disputata nell'ultimo turno di campionato e che ha visto il successo di Dallas per 37-22, Il patron dei Cowboys è stato ripreso in un video, terminato sui social e diventato immediatemente virale, mentre mostrava il dito medio ai tifosi. "È stato involontario da parte mia, è successo subito dopo il nostro ultimo touchdown, ed eravamo tutti emozionati", ha detto Jones in sua difesa.