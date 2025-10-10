Motonautica, altro riconoscimento per Maurizio Schepici: premiato a Roma con il prestigioso Premio Armando Curcio

Schepici incredulo

Tesserato della Federazione Italiana Motonautica, Schepici è apparso quasi incredulo: "Ricevere questo premio è una soddisfazione enorme. Quando è arrivata la mail che me lo preannunciava non volevo crederci, ma quando mi hanno telefonato per confermarmelo, mi sono emozionato. Per me e per la mia famiglia, questo premio è motivo di orgoglio".

Tanti i nomi famosi nell'albo d'oro

Del Premio Armando Curcio, ormai arrivato alla diciannovesima edizione, sono stati insignite tante donne e uomini del mondo del giornalismo, della cultura, delle imprese, della scuola, del cinema, del teatro: da Maurizio Costanzo a Rita Levi Montalcini, da Piero Angela ad Arrigo Petacco, passando per Mariangela Melato ed Emanuele Severino e tante altre eccellenze che, nell’arco della propria carriera, si sono attivate per promuovere, con le loro iniziative, la crescita culturale delle giovani generazioni. Un riconoscimento esaltante dunque, che però non distoglie l’attenzione di Schepici: "È bello ricevere questi premi, ma ci penserò ancora per poco. La testa tornerà presto alle gare. Quando smetterò di correre, probabilmente mi renderò conto di quello che ho fatto".

I prossimi obiettivi di Schepici

E adesso? Schepici non si pone più limiti: "L'obbiettivo è quello di crescere sempre di più. Sto facendo un percorso bellissimo con il mio team e, nonostante la stagione sia finita da poco, pensiamo già alla prossima. Ci sono tanti nuovi obiettivi da centrare, ad esempio dei nuovi primati Mondiali negli Emirati Arabi ed il campionato del mondo che faremo, forse, negli USA".