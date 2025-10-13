Aces, annunciati i riconoscimenti per città, comuni e comunità europee dello sport italiani 2027

Con le lettere ufficiali inviate dalla sede ACES di Bruxelles, sono stati resi noti i riconoscimenti assegnati ai Comuni italiani che, a seguito delle valutazioni delle Commissioni ACES svoltesi dal mese di maggio scorso da nord a sud del Paese, hanno completato con successo l’intero percorso per il titolo European City/Town/Community of Sport 2027 : dalla preparazione del dossier, alla visita di valutazione, fino all’aggiudicazione del titolo. Un traguardo che testimonia la qualità dei progetti sportivi e sociali messi in campo dalle Amministrazioni, confermando i Comuni italiani come protagonisti nel panorama europeo della promozione dell’attività sportiva e motoria, intesa come strumento di benessere e inclusione sociale.

I Comuni che hanno ottenuto il titolo sono i seguenti:

- European City of Sport 2027: Bergamo, Erice, Ferrara, Ragusa

- European Town of Sport 2027: Agropoli, Bogliasco, Cattolica, Civita Castellana, Palmi (per un ex aequo tra il quarto e il quinto posto in graduatoria)

- European Town of Sport 2028: Cavarzere, Tito (i due Comuni, pur avendo partecipato alla competizione per il 2027, grazie al buon punteggio ottenuto sono stati ufficialmente designati come European Town of Sport per l’anno 2028, in base alla programmazione delle candidature future)

- European Community of Sport 2027: Terra di Incontro Brianza Martesana (Comune capofila Pessano con Bornago)

Inoltre, è prevista nei prossimi giorni l’ultima visita ufficiale alla Comunità Terra delle Gravine (Comune capofila Ginosa), candidata al titolo di European Community of Sport 2027. L’esito della valutazione sarà comunicato entro la fine di ottobre. Il percorso che ha portato a questi riconoscimenti è stato particolarmente intenso: sono state organizzate 12 visite ufficiali, ciascuna della durata di due o tre giorni, con il coinvolgimento di oltre 40 delegati che si sono alternati nelle diverse commissioni di valutazione.

In alcuni weekend si sono svolte fino a quattro visite in contemporanea, un impegno reso possibile solo grazie alla collaborazione dei partner di ACES che hanno affiancato i lavori delle commissioni, tra cui: l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ANCI, il Comitato Italiano Paralimpico, il CONI, Sport e Salute, Special Olympics, il Panathlon, Marevivo e Decathlon. Un ulteriore valore aggiunto è stata la partecipazione di membri esteri delle delegazioni ACES, provenienti dalla Spagna e dalla Repubblica Ceca, che hanno contribuito a garantire una valutazione di respiro europeo.

“I miei più sinceri complimenti alle amministrazioni che hanno ottenuto il titolo per il 2027 – ha dichiarato il Presidente di ACES Italia, Vincenzo Lupattelli – e a quelle che, pur non aggiudicandosi il 2027, sono già state selezionate per il 2028.

Questi riconoscimenti dimostrano come i Comuni italiani stiano investendo con convinzione nello sport quale strumento di crescita, salute e coesione sociale per i cittadini. È proprio questa la direzione che auspichiamo per il futuro: città e comunità sempre più attive, inclusive e capaci di migliorare la qualità della vita attraverso lo sport.”

Con questi nuovi riconoscimenti, ACES conferma la propria missione di diffondere la cultura sportiva come strumento di salute, inclusione e coesione sociale, guardando al 2027 e oltre come anni di grande crescita per le realtà locali italiane. Il prossimo appuntamento sarà a Roma, in occasione del Gala ACES, che si terrà lunedì 10 novembre alle ore 15:30 presso il Salone d’Onore del CONI: un momento di condivisione tra le amministrazioni titolate e i partner istituzionali, durante il quale verranno consegnate le ciotole di benemerenza ai Comuni e Comunità che si apprestano a completare l’attività del 2025 e le targhe agli altri comuni titolati.