La S.S. Lazio Teqball fa il pieno ai Campionati Italiani: sette medaglie e la conferma di una crescita costante

Grande prestazione della S.S. Lazio Teqball ai Campionati Italiani di Napoli, dove il club biancoceleste ha dominato la competizione conquistando tre medaglie d’oro, due d’argento e due di bronzo. Un risultato che consacra la Lazio come punto di riferimento nazionale di questa disciplina,anche e soprattutto nei settori femminile e misto, in cui i risultati ottenuti testimoniano la bontà degli investimenti fatti in termini di gender equality nella crescita e nella valorizzazione delle proprie atlete.

Nel doppio femminile, la coppia formata da Eleonora Cunsolo e Chiara Hujdur ha regalato emozioni e spettacolo, salendo sul gradino più alto del podio e superando le compagne di squadra Mirtilla Bellucci e Sara Ciucci (quest’ultima anche medaglia d’oro nel singolo femminile)

Nel doppio misto, il podio si è colorato interamente di biancoceleste con Nicola Carlini ed Eleonora Cunsolo ,neo campioni italiani, che hanno avuto la meglio sulla coppia composta da Simone Valzano e Chiara Hujdur.Bronzo per Davide Contu e Mirtilla Bellucci.

Nel doppio maschile, poi Vincenzo Streppone e Nicola Carlini hanno conquistato una prestigiosa medaglia d’argento cedendo solo di misura alla squadra del Napoli Medaglia di bronzo,infine per Vincenzo Streppone nel singolo maschile. Il club prosegue la sua missione di promuovere il Teqball come sport di tecnica, rispetto e fair play, incarnando al meglio i valori storici della polisportiva biancoceleste.