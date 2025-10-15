Star del surf australiana, rivelazione shock: "Minacciata di morte perché l’ho fatta…"

ROMA - Una storia incredibile quella che ha visto protagonista nei giorni scorsi Ellie-Jean Coffey, 30enne star australiana del surf ( seconda ai Campionati mondiali juniores di surf del 2012 ) che si è ritrovata costretta ad affrontare suo malgrado un'ondata di odio sui social, insultata e minacciata di morte . A scatenare il caos un video che ha postato sul proprio profilo Instagram, in cui la si vede sporgersi dal lato di una barca per urinare durante il suo viaggio nell'aspra regione del Kimberley, nell'Australia occidentale, con un coccodrillo a pochi metri di distanza ( "mi ha quasi presa" è la scherzosa didascalia della clip).

Star del surf australiana minacciata sui social: il motivo

Divenuto presto virale sui social, il video ha suscitato però indignazione in India dove qualcuno ha pensato che Ellie-Jean Coffey fosse una turista americana in vacanza proprio in India, accusandola di defecare in un lago vicino alla città di Udaipur, considerato un "luogo sacro e panoramico". Anche se falsa, la notizia si è diffusa velocemente e la surfista si è ritrovata così travolta da insulti e minacce: " Ho iniziato a ricevere commenti da persone che mi chiedevano se fossi in India, ma non sapevo cosa stesse succedendo, quindi ho linizialmente asciato perdere" ha detto Coffey, alla quale in tanti hanno augurato di essere " arrestata e multata pesantemente". Con la valanga di messaggi offensivi che non si placava però, alla fine la surfista ha voluto fare definitivamente chiarezza sottotitolando la clip: "Sono australiana: questo è l'entroterra australiano: NON ERA IN INDIA".