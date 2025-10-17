Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Raffaele Chiulli rieletto alla Presidenza della Federazione Mondiale Motonautica

Raffaele Chiulli rieletto alla Presidenza della Federazione Mondiale Motonautica

Il presidente è stato riconfermato nel corso della 98ª Assemblea Generale della UIM: "Il futuro del nostro sport è ricco di opportunità"
2 min

Raffaele Chiulli è stato rieletto e confermato Presidente dell’Union Internationale Motonautique (UIM) — l’organo di governo mondiale della motonautica, pienamente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) — nel corso della 98ª Assemblea Generale della UIM, tenutasi a Shanghai, in Cina.

«Sono profondamente onorato di essere stato rieletto Presidente — ha dichiarato Chiulli — e desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte le Federazioni affiliate all’UIM per la fiducia e il rinnovato sostegno alla mia leadership. Insieme continueremo a promuovere il nostro sport, che unisce passione, innovazione e sostenibilità».

Tra le priorità del nuovo mandato: la responsabilità ambientale, lo sviluppo dei giovani e l’inclusività. «Questi valori — ha aggiunto — continueranno a guidarci nel percorso di crescita e modernizzazione di questo straordinario sport».

Chiulli ha poi voluto rivolgere un ringraziamento particolare al Governo cinese e alla Città di Shanghai per la calorosa ospitalità e l’eccellente organizzazione dell’evento, nonché al Presidente Onorario dell’UIM, S.A.S. il Principe Alberto di Monaco.

«Il futuro del nostro sport è ricco di opportunità — ha concluso — e sono entusiasta di guidare la nostra comunità globale verso traguardi sempre più ambiziosi».

