Il Presidente della Federazione Fisioterapisti: "Il nostro lavoro tutela atleti e arbitri, prevenzione è fondamentale"

"La fisioterapia è pronta a fare la sua parte nell’ecosistema della medicina dello sport". Il presidente della Federazione italiana Fisioteraipisti dello Sport Riccardo Torquati ribadisce la volontà di accogliere "con grande favore la nascita di Sport Medicine Hub, un progetto ambizioso che segna un importante passo avanti nella gestione integrata e scientifica della salute degli atleti". Durante il suo intervento alla conferenza di lancio di Sport Medicine Hub, la prima piattaforma digitale italiana dedicata alla medicina dello sport, basata su dati, ricerca e contenuti scientifici per professionisti della salute e dello sport, che si è svolta alla Florim Gallery di Fiorano Modenese, all’interno del Centro Salute e Formazione Florim, Torquati ha confermato che "la medicina sportiva non può più prescindere da una rete multidisciplinare che includa medici, fisioterapisti, preparatori, ricercatori e innovatori digitali – ha proseguito – Il nostro ruolo non è più solo tecnico: siamo parte attiva nella prevenzione, nel monitoraggio e nella riabilitazione dell’atleta, anche attraverso l’analisi del dato clinico validato".

La necessità di includere gli arbitri

Torquati ha inoltre evidenziato la necessità di includere anche gli arbitri, spesso trascurati nonostante l’impegno fisico, nei percorsi di prevenzione e supporto sanitario. "L’arbitro è un atleta a tutti gli effetti. È quindi essenziale che anche loro abbiano accesso a strumenti di valutazione, prevenzione e cura alla pari degli atleti professionisti. Come FIFS, ci impegniamo a portare avanti anche questo messaggio all’interno del progetto". In chiusura, il presidente della FIFS ha evidenziato la portata culturale dell’iniziativa, definendo Sport Medicine Hub "molto più di una piattaforma digitale: è un punto di svolta culturale. È una chiamata alla responsabilità condivisa. Come Federazione, siamo pronti a collaborare con tutte le realtà coinvolte – sanitarie, sportive, accademiche e istituzionali – per costruire protocolli comuni, condividere buone pratiche e mettere davvero il dato clinico al servizio della salute e della performance".