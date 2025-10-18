Il Tiro non tradisce mai: Italia d'oro nel Mixed Team grazie a Iezzi e Fabbrizi

Derby storico

La coppia Fabbrizi-Iezzi ha avuto ragione nella finale per l’oro della squadra di San Marino, al termine di un derby avvincente che è già entrato nella storia del tiro a volo mondiale. E’ partita subito bene in qualificazione la formazione azzurra del Dt Marco Conti: un 49/50 e due 48 hanno proiettato il campione europeo Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi al vertice della graduatoria con un ottimo 145/150. Alle spalle, a quota 144, si è creato un ingorgo da ora di punta per contendere all’Italia il titolo nella finale per l’oro e l’argento: alla fine l’ha spuntata la squadra di San Marino, composta da Gian Marco Berti e dalla titolata Alessandra Perilli (cresciuta nel Settore Giovanile italiano con la sorella Arianna) che ha relegato alla finale per il bronzo il team degli Stati Uniti e quello dell’Egitto.

Fino all’ultimo round

Una finale al cardiopalma. L’Italia ha tentato subito la fuga grazie al doppio zero ai primi due lanci di Alessandra Perilli che ha di fatto spianato il cammino alla coppia azzurra, ma poi l’errore di Alessia Iezzi su un sinistro al terzo lancio ha frenato la corsa dei nostri. Nel secondo round di 5 piattelli per ogni contendente le due squadre si sono equivalse: un errore di Berti compensava lo zero commesso subito prima da Fabbrizi su un centrale. A quel punto il bilancio era 18 a 17 per l’Italia. È stato il terzo round a consolidare in maniera determinante il vantaggio azzurro: Alessandra Perilli e Gian Marco Berti incappavano, infatti, in tre errori contro l’en-plein della coppia azzurra e Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi potevano quindi affrontare la penultima frazione di gara con quattro piattelli di vantaggio, sul 28 a 24. Ma non era ancora finita. Nel quarto round Alessia Iezzi commetteva tre errori, tutti sinistri. Ma non era preciso neppure Gian Marco Berti e la frazione si chiudeva con l’Italia comunque al comando per 35 a 32. Il quinto round diventava subito una formalità: San Marino lasciava volare via due piattelli, mentre Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi erano impeccabili con un parziale di 10/10. Così è arrivato il titolo mondiale del Trap Mixed Team, che sarà evento olimpico a Los Angeles 2028), per 45/50 a 40.

Storia, lavoro, impegno

“È stata una gara straordinaria – ha commentato entusiasta il Presidente della Fitav e dell’Issf Luciano Rossi –, in cui Alessia e Massimo hanno prodotto una finale bellissima e appassionantissima con un 45/50 che è un punteggio davvero pregevole, ottenuto con determinazione. Non posso che dichiararmi molto soddisfatto e orgoglioso del lavoro degli atleti e del Dt Marco Conti. Vinciamo di nuovo mettendo in campo come sempre tanta storia, tanto lavoro e tanto impegno di tutta la squadra e di tutta la Federazione”. E’ stata una rassegna iridata impeccabile, sotto tutti gli aspetti. Luciano Rossi, da numero uno della Federazione mondiale, è soddisfatto: “Oltre quattrocento atleti, in rappresentanza di 68 Nazioni, eppure non c’erano carte olimpiche in palio. E’ stata una bellissima rassegna, stiamo segnando un indirizzo nuovo di grande professionalità, il tiro mondiale va nella giusta direzione”. Soddisfatto di questa chiusura col botto anche il capo missione Fiorenzo De Rosa, consigliere Fitav: “L’oro di Iezzi e Fabbrizi ci dice che abbiamo portato al Mondiale squadre molto competitive, che potevano andare a medaglia in tutte le circostanze. Qualcosa abbiamo lasciato per strada in questa rassegna iridata, ma ci è mancata un po’ di fortuna e la concorrenza era molto agguerrita”. Niente da fare per la coppia formata da Silvana Maria Stanco, argento individuale, e Mauro De Filippis, campione italiano e bronzo europeo, che hanno terminano la propria gara in nona posizione con 142/150.