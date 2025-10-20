Al via il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025 a Gallipoli: un’edizione da record
La città di Gallipoli si prepara ad accogliere uno degli eventi più prestigiosi del panorama scacchistico internazionale: il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025, in programma dal 20 ottobre al 2 novembre presso la splendida cornice del Grand Hotel Costa Brada****s. Organizzata da Chess Projects ASD (Milano) e ArcoWorldChess (Trento), sotto l’egida della FIDE e della Federazione Scacchistica Italiana-FSI, in collaborazione con il Grand Hotel Costa Brada e il gruppo Caroli Hotels, presente con ben tre diverse strutture alberghiere di soggiorno (Hotel Bellavista Club, Joli Park Hotel ed Ecoresort Le Sirene), l’edizione 2025 si preannuncia come la più grande di sempre, con 466 giocatori iscritti provenienti da 68 paesi del mondo – un nuovo record assoluto di partecipazione per la manifestazione, che si svolge ogni anno sotto l’egida della FIDE.
Un evento globale tra sport, turismo e cultura nel cuore del Salento
Oltre ai 466 partecipanti, sono attesi 40 accompagnatori, per un evento che coniuga sport, turismo e cultura…nel cuore del Salento. L’indotto stimato sul territorio è di oltre €500.000. Il torneo agonistico prevede 11 turni di gioco in 12 giorni ed un montepremi complessivo di €50.000, attirando alcuni tra i migliori scacchisti senior a livello mondiale, presente l’intero Team Seniores Over50 FSI composto da 5 giocatori. Tra i partecipanti, 191 giocatori titolati, tra cui numerosi Grandi Maestri (GM) e Maestri Internazionali (IM), garantiranno un altissimo livello tecnico e spettacolo a ogni turno. L’evento sarà ampiamente seguito anche a distanza: grazie a 176 scacchiere elettroniche, tutte le partite saranno trasmesse in diretta online, accompagnate da commenti, in lingua inglese, in tempo reale su Twitch per oltre 6 ore al giorno, offrendo così agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di vivere ogni emozionante momento del torneo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° novembre alle ore 21.30 presso il suggestivo Teatro Schipa di Gallipoli, alla presenza di autorità locali, rappresentanti federali e della comunità scacchistica internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti degli scacchi e un’opportunità unica per valorizzare il territorio salentino attraverso lo sport e l’internazionalità.