Al via il Campionato Mondiale Seniores di Scacchi FIDE 2025 a Gallipoli: un’edizione da record

Un evento globale tra sport, turismo e cultura nel cuore del Salento

Oltre ai 466 partecipanti, sono attesi 40 accompagnatori, per un evento che coniuga sport, turismo e cultura…nel cuore del Salento. L’indotto stimato sul territorio è di oltre €500.000. Il torneo agonistico prevede 11 turni di gioco in 12 giorni ed un montepremi complessivo di €50.000, attirando alcuni tra i migliori scacchisti senior a livello mondiale, presente l’intero Team Seniores Over50 FSI composto da 5 giocatori. Tra i partecipanti, 191 giocatori titolati, tra cui numerosi Grandi Maestri (GM) e Maestri Internazionali (IM), garantiranno un altissimo livello tecnico e spettacolo a ogni turno. L’evento sarà ampiamente seguito anche a distanza: grazie a 176 scacchiere elettroniche, tutte le partite saranno trasmesse in diretta online, accompagnate da commenti, in lingua inglese, in tempo reale su Twitch per oltre 6 ore al giorno, offrendo così agli appassionati di tutto il mondo la possibilità di vivere ogni emozionante momento del torneo. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 1° novembre alle ore 21.30 presso il suggestivo Teatro Schipa di Gallipoli, alla presenza di autorità locali, rappresentanti federali e della comunità scacchistica internazionale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti degli scacchi e un’opportunità unica per valorizzare il territorio salentino attraverso lo sport e l’internazionalità.