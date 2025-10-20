Footvolley, 12 Paesi in campo per il torneo Città di Marino. Trionfano Bartosz Wybraniec e Alex Guerrini
Una vera e propria festa per il Footvolley regionale. La terza edizione del Città di Marino, il torneo misto più grande d’Europa, ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo: Argentina, Austria, Brasile, Cina, Corsica, Italia, Francia, Israele, Polonia, Spagna, Paraguay e Stati Uniti. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno c’erano Max Tonetto e la figlia Nicole, stavolta, però, costretti ad arrestare anzitempo la corsa. Eliminati ai quarti di finale, tornano a casa comunque con la soddisfazione di aver preso parte a un torneo sempre più affascinante. “É meraviglioso vivere un’esperienza di questo genere - sottolinea l’ex difensore della Roma - É un modo per stare con i ragazzi e condividere la passione per lo sport con loro e soprattutto con mia figlia. Torniamo a casa senza aver litigato - aggiunge sorridendo - è questo è già di per sé un grande risultato”.
A salire sul gradino più alto del podio è stata la coppia composta da Bartosz Wybraniec e Alex Guerrini, capaci di superare in finale Michela Deriu e Claudio Piergiovanni, quest’ultimo punta di diamante della Playfootvolley. Terzo posto per Caio Nunes e Joy Wu.
L’applauso però va a tutti i partecipanti e soprattutto all’Associazione Ever Green di Valter Petrini per l’impeccabile organizzazione. Essenziale anche il contributo dato dalle istituzioni, che hanno saputo conciliare gli elementi di festa della Sagra della Ciambella del Mosto con quelli della rassegna di Footvolley. Menzione speciale per il Sindaco, Stefano Cecchi, il Consigliere comunale, Mario Tisei, l’Assessore sport, Sabrina Minucci, oltre che per il Comitato di Quartiere di Cave di Peperino, Dalebol e la Playfootvolley.