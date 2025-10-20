Footvolley, 12 Paesi in campo per il torneo Città di Marino.  Trionfano Bartosz Wybraniec e Alex Guerrini

Una vera e propria festa per il Footvolley regionale. La terza edizione del Città di Marino, il torneo misto più grande d’Europa, ha visto la partecipazione di ragazzi provenienti da tutto il mondo: Argentina, Austria, Brasile, Cina, Corsica, Italia, Francia, Israele, Polonia, Spagna, Paraguay e Stati Uniti. A difendere il titolo conquistato lo scorso anno c’erano Max Tonetto e la figlia Nicole, stavolta, però, costretti ad arrestare anzitempo la corsa. Eliminati ai quarti di finale, tornano a casa comunque con la soddisfazione di aver preso parte a un torneo sempre più affascinante. “É meraviglioso vivere un’esperienza di questo genere - sottolinea l’ex difensore della Roma - É un modo per stare con i ragazzi e condividere la passione per lo sport con loro e soprattutto con mia figlia. Torniamo a casa senza aver litigato - aggiunge sorridendo - è questo è già di per sé un grande risultato”.