Italia da record alle Finals di Wollongong: Seregni d'argento e Crociani di bronzo 

Crociani completa la festa azzurra con un bronzo storico

Poche ore dopo, Alessio Crociani (Fiamme Azzurre) replica il risultato eccezionale della WTCS Amburgo 2025 e vince un'altra medaglia di bronzo regalando un risultato che scrive una pagina di storia del triathlon italiano. Sul podio anche l'australiano Matthew Hauser (oro) e lo spagnolo David Cantero Del Campo (argento). Così il commento da Wollongong del Presidente della Federazione Italiana Triathon Riccardo Giubilei: “Torniamo dall’Australia con tante medaglie, Para, Elite, Under 23 e soprattutto consapevoli che il lavoro di questi anni, un serio lavoro di squadra, ha portato all’Italia il posto he merita nel panorama sportivo internazionale. Voglio ringraziare in questo giorno storico quanti ci hanno accompagnato dal primo passo e continuano a farlo con passione, professionalità, umiltà e visione. A tutta la nostra splendida Comunità del triathlon che ha urlato con tutto il fiato possibile per sospingere Bianca e Alessio sul traguardo più importante dell’anno voglio dire che continueremo a lavorare alacremente per vedere sempre di più quel body azzurro davanti". La gara maschile Elite ha chiuso questa rassegna mondiale che ha portato cinque medaglie storiche: l'argento di Angelica Prestia e il bronzo di Euan De Nigro (tra gli Under 23), l'argento di Francesca Tarantello insieme alla sua guida Silvia Visaggi nel Paratriathlon e oggi l'argento di Seregni e il bronzo di Crociani (Elite)