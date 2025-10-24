STIHL TIMBERSPORTS® World Championship 2025: l'Italia perde contro la Svezia

Nella cornice suggestiva dell'Allianz Cloud, la rassegna iridata di Stihl Timbersports – campionato mondiale di taglio legna – si è aperto con una sconfitta dell'Italia contro la Svezia. I sedicesimi di finale sono stati fatali agli azzurri, mentre oggi sarà la volta degli incontri singoli. Con la nostra Nazionale rappresentata in particolare da Michel Perrin, campione italiano nonché unico valdostano in gara. Spauracchio nel torneo è senz'altra l'Australia, che si presentava a Milano con quattro titoli mondiali in bacheca. Ci sono però buoni segnali per il futuro, da parte dell'Italia. Dopo la cerimonia inaugurale, ci si è cimentati in sei discipline differenti.