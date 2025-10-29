Europei di football americano, l'Italia è di bronzo: podio insieme ad Austria e Finlandia

La Nazionale italiana di football americano torna a casa con una nuova medaglia al collo. Agli Europei 2025, disputati in Germania con fase finale a Krefeld, gli Azzurri hanno conquistato un ottimo terzo posto, battendo la squadra di casa al termine di una sfida intensa e combattuta. Un risultato che consolida la crescita del movimento e conferma l'Italia tra le realtà più solide del panorama continentale. Il cammino era iniziato con ambizioni da protagonista e, nonostante la dolorosa sconfitta di misura contro la Finlandia (8-9) in semifinale, la squadra guidata da Luke Zahradka ha reagito da grande gruppo. Nella finale per il bronzo, gli Azzurri hanno superato la Germania 17-14, mostrando carattere e lucidità nei momenti chiave del match.