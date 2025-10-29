Europei di football americano, l'Italia è di bronzo: podio insieme ad Austria e Finlandia
La Nazionale italiana di football americano torna a casa con una nuova medaglia al collo. Agli Europei 2025, disputati in Germania con fase finale a Krefeld, gli Azzurri hanno conquistato un ottimo terzo posto, battendo la squadra di casa al termine di una sfida intensa e combattuta. Un risultato che consolida la crescita del movimento e conferma l'Italia tra le realtà più solide del panorama continentale. Il cammino era iniziato con ambizioni da protagonista e, nonostante la dolorosa sconfitta di misura contro la Finlandia (8-9) in semifinale, la squadra guidata da Luke Zahradka ha reagito da grande gruppo. Nella finale per il bronzo, gli Azzurri hanno superato la Germania 17-14, mostrando carattere e lucidità nei momenti chiave del match.
Una squadra matura e pronta per nuove sfide internazionali
Per il football americano italiano si tratta del terzo podio consecutivo agli Europei, dopo il titolo conquistato nel 2021 e il bronzo del 2023. Un filotto che testimonia la solidità del progetto tecnico e la continuità di risultati ad alti livelli. Soddisfatto il presidente ellla FIDAF, Leoluca Orlando, che ha commentato: "Terzi in Europa: un risultato importante che conferma la grande forza della nostra Nazionale dopo una partita praticamente non giocata sabato contro la Finlandia, con il maltempo protagonista. Una vittoria contro la Germania in Germania, a due passi da Düsseldorf dove il prossimo anno si giocheranno i Campionati del Mondo di flag football: credo sia il modo migliore per confermare il percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028“. Con questo bronzo, l'Italia si conferma tra le potenze del football americano europeo e guarda già alle prossime sfide con rinnovata fiducia.