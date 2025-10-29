"La potenza dello sport, la scelta di dire no": incontro con il presidente Coni Buonfiglio
Un parterre d’eccezione riunito da Daniele Masala, presidente del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo venerdì 31 ottobre alle 18.00 dedicherà spazio al ruolo protettivo e formativo dello sport nella prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e di comportamenti dopanti, nonché nella diffusione tra i giovani dei sani stili di vita.
I campioni Klaus Dibiasi, Bruno Mascarenhas, Ubaldo Righetti; le figure istituzionali: il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Giunio De Sanctis, il Presidente delle Fiamme Oro Francesco Montini, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, Maria Spena del Cda Sport e Salute, il Consulente della Presidenza del Consiglio Dipartimento Politica contro la Droga; i professori e le professoresse: Giuseppe Cilia, Antonio Bolognese; Marta Cacciotti, Maria Caterina Grassi, si alterneranno con le loro proposte dal tavolo dei relatori.
“ Lo sport vaccino sociale, come deterrente delle pericolose pratiche di dipendenza dei giovani” Questo il tema che Daniele Masala, sempre attento a queste dinamiche, come persona, come atleta, come Presidente del CISCOD Comitato Italiano Sport Contro la Droga svilupperà durante la serata.