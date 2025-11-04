Il sogno di Adolfo e la crescita del Brazilian Jiu-Jitsu in Italia: quando la scuola crede nello sport

C’è un’onda silenziosa ma inarrestabile che sta attraversando l’Italia: è quella del Brazilian Jiu-Jitsu , una disciplina che fonde tecnica, strategia e forza mentale come poche altre . Negli ultimi anni questo sport ha conosciuto una crescita esplosiva nel nostro Paese, con sempre più ragazzi che scelgono di indossare il kimono e affrontare le sfide del tatami. Tra questi c’è Adolfo Fiorentino, uno dei giovani talenti più promettenti del panorama nazionale . Le sue giornate scorrono tra allenamenti intensi presso la Tribe Jiu Jitsu Roma Nord, viaggi per le competizioni e studio, un equilibrio che non è semplice da mantenere. Ma grazie all’impegno della sua scuola, l’Istituto Tito Lucrezio Caro di Roma, e al Progetto “Studente Atleta di Interesse Nazionale” del Ministero dell’Istruzione, Adolfo può inseguire i suoi obiettivi senza rinunciare alla formazione scolastica.

Brazilian Jiu-Jitsu, la storia di Adolfo Fiorentino

«Allenarsi ogni giorno e allo stesso tempo prepararsi per le verifiche non è facile - racconta - ma quando sai che la scuola ti sostiene, tutto diventa possibile». Il progetto, pensato per gli studenti impegnati nello sport agonistico, è un segnale importante: il Ministero sta infatti cercando di avvicinare il modello italiano a quello americano, dove sport e istruzione camminano insieme e dove gli investimenti nella crescita degli atleti fanno parte del sistema educativo. Una visione che finalmente comincia a farsi strada anche da noi, aprendo prospettive nuove per tanti giovani come Adolfo, che ogni giorno portano sul tatami la stessa determinazione che mettono tra i banchi di scuola. Perché, come insegnano le arti marziali, la vera vittoria non è solo salire sul podio, ma riuscire a crescere, dentro e fuori dal tatami.