venerdì 7 novembre 2025
Nfl sotto shock, Marshawn Kneeland si è tolto la vita dopo la fuga dalla polizia: aveva 24 anni

Il difensore dei Dallas Cowboys si è sparato dopo un inseguimento della polizia

Il difensore dei Dallas Cowboys si è sparato dopo un inseguimento della polizia
1 min

Marshawn Kneeland, difensore dei Dallas Cowboys, è stato trovato morto dalla polizia. Il 24enne, giocatore di football mericano della Nfl, si sarebbe suicidato. Il cuo corpo è stato ritrovato nel sobborgo di Frisco, e presentava una ferita da arma da fuoco potenzialmente autoinflitta.

Kneeland, l'incidente e la fuga dalla polizia

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, Kneeland si sarebbe allontanato a piedi dal luogo di un incidente d'auto: Kneeland si era andato a schiantare con il suo veicolo mentre fuggiva dalle forze dell'ordine che volevano fermarlo per un'infrazione al codice della strada.

