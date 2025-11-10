I Cavalieri dell’Arma dei Carabineri, anima del salto ostacoli azzurro
È stata un’edizione ricca di soddisfazioni e di segnali importanti quella andata in scena nel weekend lungo della 127^ Fieracavalli di Verona per il salto ostacoli nostrano, nei diversi concorsi che hanno fatto da contorno alla CSI5*-W Longines FEI Jumping World Cup, terza delle 13 tappe del girone Europa occidentale del circuito indoor di Coppa del Mondo di salto ostacoli per la stagione 2025/2026.
I Cavalieri dell'Arma protagonisti indiscussi
C’è da dire che la performance complessiva dell’Italia vista in campo a Verona con i suoi 22 cavalieri in gara, sia stata indiscutibilmente impreziosita dalle belle prestazioni dei binomi del Centro Sportivo Carabinieri. Con un totale di cinque convocati, i cavalieri dell’Arma gli App.Sc. Emanuele Gaudiano e Massimo Grossato, l’App. Filippo Bologni e i Car.Sc. Roberto Previtali e Giacomo Casadei, hanno già ottenuto un record di presenze mai visto nelle gare di World Cup per la Sezione Equitazione del Centro Sportivo Carabinieri.
Gaudiano show
Fra tutti questi eccellenti cavalieri, spicca senza dubbio, Emanuele Gaudiano, il primo degli azzurri a far risuonare l’inno di Mameli già da dal primo giorno di gare, nel Premio numero 2, categoria a tempo con ostacoli e 1 metro e 50. Il carabiniere materano, vero fuoriclasse della velocità, ha condotto perfettamente il suo baio Vasco 118 tra gli ostacoli del percorso e si è tolto la soddisfazione di mettersi alle spalle i due esperti cavalieri francesi Staut ed Ermann, con lui sul podio al secondo e terzo posto.
Le dichiarazioni di Gaudiano
«Vasco è un mio grande amico, lo monto da 6 anni - ha voluto sottolineare Gaudiano dopo la premiazione - quest’anno abbiamo già vinto diverse categorie del Longines ranking: quando non commette errori è davvero velocissimo e arrivare primi diventa facile».
Cavalieri dell'Arma: orgoglio azzurro
I cavalieri dell’Arma si sono poi messi in grande evidenza con un doppio successo nella giornata di sabato, nell’Italian Champions Tour, tappa finale del prestigioso circuito nazionale a 6 Stelle di salto ostacoli inserito a cornice del main event di Coppa del Mondo. Nella classifica individuale, al termine delle tre riprese di gara, il Car. Sc. Giacomo Casadei si è imposto conquistando il primo posto e hai poi condiviso il podio con l’altro cavaliere dell’Arma, l’App. Sc. Stefano Brecciaroli, ottimo terzo classificato. Dalla classifica a squadre è arrivata la seconda vittoria, ottenuta dalla coppia formata dal Car. Sc. Roberto Previtali e dal Car. Sc. Giacomo Casadei (Squadra Selleria Equipe) che ha superato di soli quattro punti il team Coppa degli Assi composto dall’App.Sc. Bruno Chimirri e dalla figlia Car. Elisa Chimirri. In terza posizione si sono classificati i cavalieri del Team Poggi, staccati di ben 8 penalità complessive. Nel frattempo, sempre nelle gare del piccolo Gran Premio, dopo il successo di Gaudiano, per l’Italia è arrivata la seconda vittoria per mano di Piergiorgio Bucci, bravo ad affermarsi nel Premio Crivelli, gara in cui i migliori tra gli altri italiani in barrage, sono risultati il Car.Sc. Roberto Previtali e il Car.Sc. Giacomo Casadei, rispettivamente settimo e nono classificati. Un’altra dimostrazione di solidità dei cavalieri dell’Arma che non è stata altro che il preludio per un’altra grande performance di Gaudiano nell’ultima delle categorie più prestigiose prima dell’evento principale del Grand Premio di domenica pomeriggio. Infatti, nella mattinata dell’ultima giornata di gare, quella odierna, il carabiniere di Matera, è tornato di nuovo in pompa magna sul campo scaligero del Padiglione 8, per firmare, sempre in sella a Vasco 118, il suo secondo successo di questa World Cup CSI5* di Verona, con la vittoria della categoria 145 cm formula Accomulator con Joker (praticamente un percorso a tempo con un ostacolo finale, il joker, ad altezza 160 cm). Il risultato di Gaudiano assume un prestigio ulteriore considerando che al secondo posto si è classificato il campione europeo in carica, il tedesco Richard Vogel su Uppsala JPS, mente sull’ultimo gradino del podio è salito il belga Jordy van Massenhoeve. Sulla scia dell’entusiasmo di questi ottimi risultati, Emanuele ha poi affrontato nel pomeriggio, l’evento clou dell’intera kermesse, il Gran Premio di Coppa del Mondo, al quale sono approdati, oltre agli altri quattro cavalieri azzurri Bucci, Paini, Camilli e Martinengo, anche gli altri rider dell’Arma Giacomo Casadei e Roberto Previtali. Al termine della prima fase di gara, con un impeccabile percorso netto, solo Gaudiano, che per l’occasione ha montato Esteban de Hus, è riuscito, unico azzurro, ad approdare alla fase di barrage, dove si è andato a battere per le posizioni di testa con i migliori esponenti del salto ostacoli internazionale. In testa fino a prima degli ultimi tre concorrenti, l’Appuntato Scelto dei Carabinieri, si è visto però superare da fuoriclasse del calibro del bronzo olimpico 2016 Daniel Dausser (GER), Alain Jufer e l’oro di Parigi 2024 Christian Kukuk, così classificati nell’ordine, a cui sono andate le medaglie.
Da Verona al Texas
Calato il sipario sulla World Cup di Verona, la carovana del massimo circuito internazionale proseguirà con destinazione ultima la finale del circuito per la stagione 2025-2026 che si terrà a Fort Worth, in Texas, dall’8 al 14 aprile 2026. Per i cavalieri dell’Arma, una grande prova di forza da cui ripartire per successi ancora maggiori, ottenuta per di più, sotto gli occhi del Comandante del Centro Sportivo Carabinieri Col. Andrea Desideri e del Comandante della Sezione Equitazione del reparto sportivo della Benemerita, Mar. Magg. Paolo Lacquaniti, entrambi presenti a bordo campo per tutta la tre giorni di gare.
