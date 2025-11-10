I Cavalieri dell’Arma dei Carabineri, anima del salto ostacoli azzurro

Cavalieri dell'Arma: orgoglio azzurro

I cavalieri dell’Arma si sono poi messi in grande evidenza con un doppio successo nella giornata di sabato, nell’Italian Champions Tour, tappa finale del prestigioso circuito nazionale a 6 Stelle di salto ostacoli inserito a cornice del main event di Coppa del Mondo. Nella classifica individuale, al termine delle tre riprese di gara, il Car. Sc. Giacomo Casadei si è imposto conquistando il primo posto e hai poi condiviso il podio con l’altro cavaliere dell’Arma, l’App. Sc. Stefano Brecciaroli, ottimo terzo classificato. Dalla classifica a squadre è arrivata la seconda vittoria, ottenuta dalla coppia formata dal Car. Sc. Roberto Previtali e dal Car. Sc. Giacomo Casadei (Squadra Selleria Equipe) che ha superato di soli quattro punti il team Coppa degli Assi composto dall’App.Sc. Bruno Chimirri e dalla figlia Car. Elisa Chimirri. In terza posizione si sono classificati i cavalieri del Team Poggi, staccati di ben 8 penalità complessive. Nel frattempo, sempre nelle gare del piccolo Gran Premio, dopo il successo di Gaudiano, per l’Italia è arrivata la seconda vittoria per mano di Piergiorgio Bucci, bravo ad affermarsi nel Premio Crivelli, gara in cui i migliori tra gli altri italiani in barrage, sono risultati il Car.Sc. Roberto Previtali e il Car.Sc. Giacomo Casadei, rispettivamente settimo e nono classificati. Un’altra dimostrazione di solidità dei cavalieri dell’Arma che non è stata altro che il preludio per un’altra grande performance di Gaudiano nell’ultima delle categorie più prestigiose prima dell’evento principale del Grand Premio di domenica pomeriggio. Infatti, nella mattinata dell’ultima giornata di gare, quella odierna, il carabiniere di Matera, è tornato di nuovo in pompa magna sul campo scaligero del Padiglione 8, per firmare, sempre in sella a Vasco 118, il suo secondo successo di questa World Cup CSI5* di Verona, con la vittoria della categoria 145 cm formula Accomulator con Joker (praticamente un percorso a tempo con un ostacolo finale, il joker, ad altezza 160 cm). Il risultato di Gaudiano assume un prestigio ulteriore considerando che al secondo posto si è classificato il campione europeo in carica, il tedesco Richard Vogel su Uppsala JPS, mente sull’ultimo gradino del podio è salito il belga Jordy van Massenhoeve. Sulla scia dell’entusiasmo di questi ottimi risultati, Emanuele ha poi affrontato nel pomeriggio, l’evento clou dell’intera kermesse, il Gran Premio di Coppa del Mondo, al quale sono approdati, oltre agli altri quattro cavalieri azzurri Bucci, Paini, Camilli e Martinengo, anche gli altri rider dell’Arma Giacomo Casadei e Roberto Previtali. Al termine della prima fase di gara, con un impeccabile percorso netto, solo Gaudiano, che per l’occasione ha montato Esteban de Hus, è riuscito, unico azzurro, ad approdare alla fase di barrage, dove si è andato a battere per le posizioni di testa con i migliori esponenti del salto ostacoli internazionale. In testa fino a prima degli ultimi tre concorrenti, l’Appuntato Scelto dei Carabinieri, si è visto però superare da fuoriclasse del calibro del bronzo olimpico 2016 Daniel Dausser (GER), Alain Jufer e l’oro di Parigi 2024 Christian Kukuk, così classificati nell’ordine, a cui sono andate le medaglie.