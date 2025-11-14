A Roma si premiano i 'Campioni per la salute', impegno sociale sotto i riflettori

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, saranno alcuni degli ospiti della Seconda Edizione di “Campioni per la Salute Awards - Gala Dinner”, che si terrà venerdì 21 novembre alle 19:30 al St. Regis Rome Hotel. Con i patrocini del Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Lilt Associazione Metropolitana di Roma, Summeet e Assitol, l’evento, condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele, intende celebrare il connubio tra sport e salute, premiando figure di spicco che si sono distinte quest’anno per l'impegno nella creazione di opportunità mirate ad incoraggiare l’integrazione sociale e lo sviluppo personale.