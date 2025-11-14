Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
A Roma si premiano i 'Campioni per la salute', impegno sociale sotto i riflettori

A Roma si premiano i 'Campioni per la salute', impegno sociale sotto i riflettori

L'iniziativa intende creare un ponte tra il mondo dello sport, dell'arte e della società
2 min

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato, saranno alcuni degli ospiti della Seconda Edizione di “Campioni per la Salute Awards - Gala Dinner”, che si terrà venerdì 21 novembre alle 19:30 al St. Regis Rome Hotel. Con i patrocini del Ministero della Salute, Regione Lazio, Roma Capitale, Croce Rossa Italiana, Sport e Salute, Lilt Associazione Metropolitana di Roma, Summeet e Assitol, l’evento, condotto dalla giornalista Rai Eleonora Daniele, intende celebrare il connubio tra sport e salute, premiando figure di spicco che si sono distinte quest’anno per l'impegno nella creazione di opportunità mirate ad incoraggiare l’integrazione sociale e lo sviluppo personale.

A promuovere l’iniziativa la sociologa Lorena Rutigliano che con il progetto “Campioni per la salute” intende creare un ponte tra il mondo dello sport, dell'arte e della società. La serata riunirà, come l’anno scorso, un parterre di ospiti di eccezione: fra gli altri l'Assessora alle Pari Opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, la presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio Martina Semenzato, il presidente della Croce Rossa Rosario Valastro, il fondatore di Tennis & Friends Giorgio Meneschincheri, l’imprenditore Danilo Iervolino, il Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC Leonardo Massa, il Direttore generale del Giffoni Film Festival Jacopo Gubitosi, la campionessa paralimpica Ilenia Colanero, i campioni sportivi di judo e karate Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, la campionessa di fioretto Elisa Di Francisca.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

