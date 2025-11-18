Corriere dello Sport.it
martedì 18 novembre 2025
Raffaele Chiulli e i Campioni dello Sport, Fiducia e Ispirazione per i Talenti del Master SAFE

Raffaele Chiulli e i Campioni dello Sport, Fiducia e Ispirazione per i Talenti del Master SAFE

Nella Sala della Regina della Camera dei Deputati si è svolta la Cerimonia di Chiusura della XXVI edizione
2 min

Nella prestigiosa cornice della Sala della Regina della Camera dei Deputati si è svolta la Cerimonia di Chiusura della XXVI edizione del Master SAFE in “Gestione delle Risorse Energetiche”. L’evento ha riunito rappresentanti delle istituzioni, top manager del settore energetico, e campioni del mondo sportivo, per riflettere sulle sfide e le strategie che stanno ridefinendo il futuro dell’energia. La Cerimonia si è aperta con il messaggio istituzionale del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha sottolineato l’importanza della formazione e del dialogo tra generazioni come leve fondamentali per guidare la transizione energetica.

Il momento più emozionante della giornata è stato l’incontro con i protagonisti dello sport, veri modelli di eccellenza e determinazione. Alice D’Amato, ginnasta campionessa olimpica a Parigi 2024, e Simone Cerasuolo, nuotatore campione mondiale a Singapore 2025 e collare d’oro al merito sportivo, hanno condiviso con i partecipanti valori come impegno, resilienza e spirito di squadra, sottolineando come queste qualità siano fondamentali sia nello sport sia nel mondo dell’energia.

Il Presidente SAFE, Raffaele Chiulli, ha aperto i lavori della Cerimonia di Chiusura della XXVI edizione del Master SAFE, evidenziando l’importanza di affrontare la trasformazione energetica con visione strategica e responsabilità verso le future generazioni. A chiudere la Cerimonia, le riflessioni del Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) Stefano Besseghini, hanno posto l’accento sulla necessità di una regolazione stabile e condivisa per accompagnare il sistema energetico verso modelli più resilienti e sostenibili.

Un’edizione, quella del 2025, che ha celebrato non solo l’eccellenza della formazione e il legame tra mondo accademico e imprese, ma anche l’ispirazione che lo sport può offrire ai leader di domani, come motore di valori e competenze trasversali applicabili al mondo dell’energia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

