Valditara: “Patrizio Oliva sarà testimonial nelle scuole”  

"Oggi ho avuto l’onore di conoscere personalmente Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di boxe, una persona straordinaria dentro e fuori dal ring che sta aiutando tanti giovani a vincere la sfida della vita. Ha accettato la mia proposta di diventare testimonial nelle scuole, mettendo la sua esperienza e i suoi sani valori al servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Oliva è un simbolo dello sport italiano, esempio concreto di come i talenti possono essere coltivati e i sogni trasformati in realtà grazie a dedizione e impegno. Dobbiamo creare una rete di esempi positivi per dare dignità, riscatto, realizzazione personale, futuro a tanti giovani in Campania e in Italia", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

