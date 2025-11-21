Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 21 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Valditara: “Patrizio Oliva sarà testimonial nelle scuole”  

Valditara: “Patrizio Oliva sarà testimonial nelle scuole”  

Il ministro dell'Istruzione sull'ex pugile: "Una persona straordinaria dentro e fuori dal ring"
1 min
"Oggi ho avuto l’onore di conoscere personalmente Patrizio Oliva, campione olimpico e mondiale di boxe, una persona straordinaria dentro e fuori dal ring che sta aiutando tanti giovani a vincere la sfida della vita. Ha accettato la mia proposta di diventare testimonial nelle scuole, mettendo la sua esperienza e i suoi sani valori al servizio delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Oliva è un simbolo dello sport italiano, esempio concreto di come i talenti possono essere coltivati e i sogni trasformati in realtà grazie a dedizione e impegno. Dobbiamo creare una rete di esempi positivi per dare dignità, riscatto, realizzazione personale, futuro a tanti giovani in Campania e in Italia", ha dichiarato il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

