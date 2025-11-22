Oggi la 31ª Corri alla Garbatella

Diventata ormai di diritto una “classica” nel panorama podistico romano, la Corriallagarbatella attira di anno in anno, un numero sempre maggiori di partecipanti anche grazie ai percorsi che propone, tutti caratterizzati da passaggi suggestivi e di rara bellezza, tipici di ogni via, vicolo o scorcio del popolare quartiere romano.

Quella che può essere definita un grande appuntamento ricco di socialità, molto più che una gara, lega da decenni le diverse generazioni di un intero quartiere e di tanti altri quartieri di Roma e punta a essere un appuntamento fisso per l’intera città dopo aver tagliato il traguardo di 1000 partecipanti nella scorsa edizione

“A questo scopo - dichiara Walter Graziani il Presidente dell’Associazione Culturale e Sportiva Rione Garbatella – continuiamo a lavorare di anno in anno perché Corriallagarbatella divenga un patrimonio dell’intera città, che sia un riferimento fisso per cittadini di ogni età e condizione, e che si trasformi sempre di più in un’occasione di socialità: la gente ha tanto bisogno di incontrarsi, stare insieme cerchiamo ogni volta di migliorare la proposta, per valorizzare il patrimonio di fascino e riconoscibilità che questo quartiere, ormai più che centenario , continua ad offrire in uno scenario ineguagliabile, al fine di regalare agli amanti della corsa, e non solo, quello che meritano: una esperienza indimenticabile”.

Il Presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri ha manifestato più volte nel corso dei lavori preparatori che ha seguito con assiduità, la propria soddisfazione per la manifestazione che domani - domenica 23 - raggiungerà la 31 esima edizione. “Una longevità - ha dichiarato - “che dà lustro non solo al quartiere ma anche al Comune di Roma perché è ormai evidente che rappresenti un grande evento sportivo della Capitale. La gara di 10 Km. diventata ormai una classica del podismo romano, l’originale corsa dedicata ai bambini e il richiamo che la manifestazione vuole proporre, proprio nella vicina giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, rendono la manifestazione un bene comune prezioso da conservare e riproporre. A un mondo così segnato dalla violenza e dallo scontro fisico e verbale, così evidente anche in questi mesi, noi rispondiamo ridando fiducia all’incontro amichevole tra le persone, alla socialità sana, alla partecipazione attiva dei quartieri, municipi e delle città più umane e vivibili”.

Ritrovo ore 8 presso Viale Guglielmo Massaia, 31.

Partenza gara “Corri forte, Cresci bene” dedicata ai bambini fino a 10 anni di età, ore 9 – iscrizione gratuita -.

Partenza gara competitiva ore 9,30 a seguire partenza della gara/passeggiata non competitiva.

Costo dell’iscrizione 15 euro fino al raggiungimento di 1.000 partecipanti.

La gara verrà ricordata per il 3° memorial Sergio Agnoli con trofeo al primo classificato della gara agonistica e del 3° memorial Elisabetta Beltrame con trofeo assegnato alla prima classificata della gara competitiva. 1° Memorial Nicola Perfetto per i primi due bambini classificati alla Corri forte, Cresci bene, corsa di 650 metri dedicata ai bambini fino a 10 anni di età.