La Porcellato non esclude il ritorno

“Ho pensato a un’edizione alla volta. Feci la prima, senza sapere se sarei arrivata alla seconda. Passai a quella invernale e dopo Sochi, pensai: basta. Poi arrivò il ciclismo. Dopo Rio, credetti di nuovo di smettere. Ma Tokyo, in quel periodo così difficile, e dopo cinque anni, fu una grande sfida. Doveva essere l’ultima, ma sei mesi dopo ripresi ad allenarmi e Parigi era già dietro l’angolo. Come è cambiato il mondo paralimpico in questi trentasette anni? Più che cambiato, è stato rivoluzionato. Ricordo quando ci ritrovammo all’aeroporto, con le nostre carrozzine, in partenza per Seul: ci chiesero che santuario ci fosse. Adesso siamo personaggi noti, ci riconoscono e, soprattutto, ci considerano alla stregua degli atleti olimpici. Abbiamo fatto tanta cultura, abbiamo tirato fuori le persone di casa e abbiamo attirato interesse, sponsor, corpi militari. Con i nostri risultati, abbiamo stimolato le aziende a investire nello sviluppo degli attrezzi, e questo ha finito per cambiare anche la vita delle persone comuni. Una cosa non mi piace: eravamo più accessibili, ora siamo un po’ troppo star. Ricordiamoci che la nostra missione è sempre portare la propria disabilità nel mondo ed essere da faro per chi si è appena ritrovato disabile”.

Sostegno prezioso

In questo lungo viaggio, tanti compagni, uno da menzionare. “L’imprenditore Tommaso Ghirardi, che mi ha sostenuto, economicamente e umanamente. E’ stato ed è il mio sponsor, di squadra (l’Active Team La Leonessa, di cui la Porcellato ha fatto parte fino a un paio d’anni fa) e personale. Nonostante arrivasse dal calcio, ha compreso subito il valore e il significato del mio impegno nello sport paralimpico, e oggi ne è un grande sostenitore”.

Ultima: c’è un’altra Porcellato?

“No, mi dispiace”. Anche a noi.