domenica 23 novembre 2025
Giorgio Petrosyan si ritira con la 111ª vittoria contro il portoghese Josè Sousa

Si è chiusa ieri a Milano l'edizione 2025 di "Petrosyanmania-The Last Fight"
5 min

Si è chiusa ieri a Milano (presso l'Allianz Cloud), davanti a più di 5mila spettatori, l'edizione 2025 di "Petrosyanmania-The Last Fight", che ha sancito la fine della carriera agonistica di Giorgio Petrosyan (da ieri nuovo presidente della promotion Petrosyanmania). Il pluricampione del mondo italo-armeno ha disputato l'ultimo match contro il fighter portoghese Josè Sousa in un match "3x3", che ha visto Petrosyan prevalere nettamente sull'avversario, tra l'altro due volte contato dall'arbitro nel primo e nel secondo round. Di seguito tutti i risultati (preliminari+main card) dell'evento lombardo di combat sports. 

Match K-1 RULES – (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. Peso 57 kg. – Stefano Peis (Team Schinca) (ITA) vs. Reion Takahashi (Team Tsunami Petrosyan) (JAP); - vince Reion Takahashi - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3 x 3) – cat. 82 kg. – Miikkael Milanesi (Eagle Boxe Academy) (ITA/FIN) vs. Ludovico “Fearless” Toia (Muay Thai Como) (ITA); - vince Miikkael Milanesi - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Monsef M’Hamsi (ASD Ego Fight Club) (MAR) vs. Samuele Ajazi (Black Eagle Gym) – (ITA/ALB); - vince Monsef M’Hamsi - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – 70kg.- Mouhamed ”Mamba” Niang (Xxl Combat Team/Francis Boxing Team) (SEN) – Sheriff “Boogeyman” Konteh (Team Oneshot 2561) (GM); - vince Mouhamed ”Mamba” Niang - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Taha “Badbews” El Makarem (Team Warriors) (ITA/EG) vs. Gianluca “Liz” Pozzoli (Sanpayak Gym Cangelosi) (ITA); - vince Taha “Badbews” El Makarem - verdetto unannime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 65 kg. – Lorenzo “Clark Kent” Malinverno (Kick and Punch Milano) (ITA) vs. Anouar “Casawi Power” Chakir (Team Warriors Milano) (MAR); - vince Lorenzo “Clark Kent” Malinverno - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 66 kg. – Daniele “BamBam” Iodice (Second Out Napoli) (ITA) – Yahya Saidi (Travagliato Fighters) (MAR/ITA); - vince Yahya Saidi - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 81 kg. – Roberto Sacco (Fighting Spirit Giussano) (ITA) vs. Angelo Palermo (Stargym Caltanissetta) (ITA); - vince Roberto Sacco - verdetto unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 71 kg. – Mohamed El Hariri (Team Fury) (MAR) vs. Gianluca Franzosi (OneGym Bologna) (ITA); vince Gianluca Franzosi per RSC (Referee Stopped Contest) dell'avversario;
Match Muay Thai (3 rounds x 3 minuti ciascuno) – cat. 60 kg. – Timoteo Gregoris (Massar Gym) (SVI) vs. Giordano “The Tiger” Stella (Team Colonnese) (ITA). - vince Giordano Stella per "split decision";

Match K-1 Rules (3×3) – cat. 74 kg. – Ahmed “Amed West” Rajifi (Team West) (ITA/MAR) vs. Victor “Brat” Apostol (Team Tsunami Petrosyan) (MD); – (evento “cancellato”); – dato aggiornato alle 17:30 – venerdì 21 novembre 2025;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 85 kg. – Lucian Genunchi (Team Maximus) (MD) vs. Massimo Rigamonti (Iron Team) (ITA); vince Massimo Rigamonti - decisione unanime;
Match di Boxe – 4 rounds – “Middleweight” Division – Nicola Knezevic (SRB) vs. Morgan Moricca (Fitsquare Boxing Team/Team Sosa) (ITA); Morgan Moricca vince per K.O. al secondo round;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 77 kg. – Andrea “The Hammer” Rigamonti (Franciacorta Fight & Fitness) (ITA) vs. Francesco Moricca (Team Warriors Milano) (ITA); vince Andrea Rigamonti per lancio della spugna da parte dell'angolo dell'avversario;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 61 kg. – Wilson Costa (KO Team) (POR) vs. Fabrizio “Pongo” Ruggiero (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); vince Fabrizio Ruggiero per "split decision";
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 62 kg. – Diogo “Doctor” Silva (KO Team) (POR) vs. Eddy “The Golden Boy” Vinotti (Team Tsunami Petrosyan) (ITA); vince Eddy Vinotti - decisione unanime;
Match K-1 Rules (3×3) – cat. 72 kg. – Aimane Farjaoui (Action Team Italia) (ITA/MAR) vs. Edmond Mustafa (ROM); vince Edmond Mustafa - decisione unanime;
“The Last Fight” / Match K-1 Rules (3×3) – cat. 70 kg. – Josè Sousa (Team Norte Forte) (POR) vs. Giorgio “The Doctor” Petrosyan (Team Tsunami Petrosyan) (ITA/ARM). - vince Giorgio Petrosyan per decisione unanime (111ima vittoria della sua carriera durata circa 24 anni).

