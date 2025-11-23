Giorgio Petrosyan si ritira con la 111ª vittoria contro il portoghese Josè Sousa

Si è chiusa ieri a Milano (presso l'Allianz Cloud), davanti a più di 5mila spettatori, l'edizione 2025 di "Petrosyanmania-The Last Fight", che ha sancito la fine della carriera agonistica di Giorgio Petrosyan (da ieri nuovo presidente della promotion Petrosyanmania). Il pluricampione del mondo italo-armeno ha disputato l'ultimo match contro il fighter portoghese Josè Sousa in un match "3x3", che ha visto Petrosyan prevalere nettamente sull'avversario, tra l'altro due volte contato dall'arbitro nel primo e nel secondo round. Di seguito tutti i risultati (preliminari+main card) dell'evento lombardo di combat sports.