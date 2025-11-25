Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Torna il Paladino d'oro Sport Film Festival: tra i premiati anche Agostini e Cagnotto

Torna il Paladino d'oro Sport Film Festival: tra i premiati anche Agostini e Cagnotto

Dal 1° dicembre Palermo ospita la rassegna cinematografica inventata da Sandro Ciotti e Vito Maggio nel 1979
2 min
TagsCagnottoagostiniPaladino

Torna il prossimo mese a Palermo "Il Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award", il festival cinematografico sportivo ideato dai giornalisti Sandro Ciotti e Vito Maggio nel 1979 e giunto alla 45ª edizione. La rassegna, presentata ieri, andrà in scena dall’1 al 7 dicembre: sarà una vera e propria settimana del cinema sportivo che avrà luogo nella splendida cornice dei Cantieri Culturali alla Zisa - Officine Ducrot, con ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento posti), e vede in lizza 93 film con 40 lungometraggi e 53 corti, provenienti da tutto il mondo. I film nominati si contenderanno gli ambiti Paladini d’Oro, consegnati durante la serata di gala che si terrà domenica 7 dicembre al Teatro Politeama di Palermo e verrà trasmessa in differita su RaiSport.

Cagnotto e Agostini tra i premiati di quest'anno

L'evento, inserito nell’Olimpiade culturale di Milano Cortina 2026, quest’anno avrà tra i premiati il mito del motociclismo Giacomo Agostini, le campionesse dei tuffi Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, poi Brian Goodell, due volte campione olimpico nel nuoto, e Vladimir Salnikov, fuoriclasse nelle distanze lunge in piscina. Premiati anche il regista e scrittore Federico Moccia, l’attrice Barbara De Rossi, il produttore cinematografico Giannandrea Pecorelli, gli attori Roberto Farnesi, Francesca Del Fa e Roberto Lipari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

Da non perdere

"45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award"Federica Pellegrini sfida Canalis e Cagnotto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS