Torna il Paladino d'oro Sport Film Festival: tra i premiati anche Agostini e Cagnotto

Torna il prossimo mese a Palermo "Il Paladino d’Oro Sport Film Festival – Don Pratelli Award", il festival cinematografico sportivo ideato dai giornalisti Sandro Ciotti e Vito Maggio nel 1979 e giunto alla 45ª edizione. La rassegna, presentata ieri, andrà in scena dall’1 al 7 dicembre: sarà una vera e propria settimana del cinema sportivo che avrà luogo nella splendida cornice dei Cantieri Culturali alla Zisa - Officine Ducrot, con ingresso gratuito su prenotazione (fino ad esaurimento posti), e vede in lizza 93 film con 40 lungometraggi e 53 corti, provenienti da tutto il mondo. I film nominati si contenderanno gli ambiti Paladini d’Oro, consegnati durante la serata di gala che si terrà domenica 7 dicembre al Teatro Politeama di Palermo e verrà trasmessa in differita su RaiSport.