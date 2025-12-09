VII Vertical Sprint Caroli Hotels: a Gallipoli la corsa che sfida i 263 gradini del “grattacielo” Bellavista

A conquistare il titolo di campione 2025 è stato Antonio Maggisano, atleta della ASD Marathon Cosenza, top runner e grande appassionato di trail running, che ha fermato il cronometro su un tempo record di 9’24’’. Sul secondo gradino del podio è salito Giuseppe Marra dell’Atletica Capo di Leuca, mentre il terzo posto è stato conquistato da Luca De Salvo dell’ASD Atletica Racale.

In campo femminile, vittoria assoluta per Liliana Gentile della Body Angel’s Manduria, che ha chiuso in 13’20’’. A soli cinque secondi di distacco, in 13’21’’, si è classificata Francesca Polimeno della Podistica Magliese. Terzo posto per Francesca Tramacere dell’Alba 13 Taurisano, in 15’47’’.

Una manifestazione considerata “di nicchia”, ma capace di offrire uno spettacolo sportivo unico. Un mix di potenza esplosiva e resistenza aerobica che mette alla prova atleti e appassionati lungo un percorso tecnico e affascinante firmato dal Coach Ros6Team Rosario Colona: 263 gradini in salita e 263 in discesa, un tratto lungo il porto peschereccio, un passaggio nella suggestiva Galleria dei Due Mari allestita dall’associazione Wonder Christmas Land, l’ingresso nel borgo antico di Gallipoli e il ritorno al grattacielo per la seconda scalata finale. Un itinerario che rappresenta il vero valore aggiunto di un evento ormai diventato un appuntamento esclusivo, promosso dal Gruppo Podistico Alba 13 di Taurisano in collaborazione con l’Atletica Gallipoli.



"Sono fiero di rappresentare il Gruppo Podistico Alba 13 – dichiara l’organizzazione – una squadra dal valore umano e sportivo inestimabile, capace di unire sport e territorio, promuovendo nuove gare, nuove emozioni e offrendo a ogni partecipante un’esperienza unica come la Vertical Sprint Caroli Hotels. Un ringraziamento speciale va al Main Sponsor Caroli Hotels, da sempre vicino allo sport e al turismo sportivo, ai collaboratori dell' Hotel Bellavista Club, al videomaker Roberto Rocca, al graphic designer Salvatore Mangia, e ai supporter che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: Patisso Carni, Gregorio Ciullo – Lavorazioni Ferro, Antica Panetteria Scordella, Pollara Cafè di Taurisano, Avv. Francesca Pulimeno di Maglie. Un sentito grazie anche a tutti gli atleti e alle società partecipanti che hanno onorato la gara con la loro presenza, e ai tanti volontari di Alba 13, indispensabili con impegno e professionalità"



La VIII Edizione del Vertical Sprint Caroli Hotels è già in calendario: appuntamento l’8 dicembre 2026, con tante novità e sorprendenti effetti speciali.