venerdì 12 dicembre 2025
La gaffe clamorosa al Mondiale di freccette: parte una canzone contro la Juve!

L'evento è accaduto in occasione del "walk on" del tedesco Merk. Non è la prima volta che il coro è stato scambiato con un classico
2 min
Una canzone contro la Juventus al mondiale di freccette? Sì, è successo davvero. All'Alexandra Palace di Londra è iniziato ieri, 11 dicembre, il World Championship of Darts 2026 e, prima di ogni partita, i giocatori fanno il loro ingresso con una camminata, la "walk on", accompagnati da una canzone. Il tedesco Arno Merk ha deciso per l'occasione di scegliere "Sarà perché ti amo". Il problema riguarda il fatto che, invece della classica canzone dei Ricchi e Poveri, è stato fatto suonare il remix, che presenta un coro contro la Juventus.

Mondiali di Freccette, Merk fa il suo ingresso con un coro contro la Juve

Non certamente una scelta fatta di proposito. Arno Merk molto probabilmente avrebbe voluto sentire suonare la canzone dei Ricchi e Poveri, un classico della musica italiana. Invece, è partito il classico remix, diventato molto celebre negli stadi italiani, utilizzato come sfottò contro la squadra bianconera. In realtà, questo errore si è reso abbastanza comune negli anni. Nel 2023, nel corso di un incontro a Vienna tra Sinner Sonego, il dj commise lo stesso sbaglio.

