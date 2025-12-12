La gaffe clamorosa al Mondiale di freccette: parte una canzone contro la Juve!

Una canzone contro la Juventus al mondiale di freccette? Sì, è successo davvero. All'Alexandra Palace di Londra è iniziato ieri, 11 dicembre, il World Championship of Darts 2026 e, prima di ogni partita, i giocatori fanno il loro ingresso con una camminata, la "walk on", accompagnati da una canzone. Il tedesco Arno Merk ha deciso per l'occasione di scegliere "Sarà perché ti amo". Il problema riguarda il fatto che, invece della classica canzone dei Ricchi e Poveri, è stato fatto suonare il remix, che presenta un coro contro la Juventus.