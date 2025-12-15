La danza sportiva italiana vola verso il 2026

Trentatré medaglie, di cui tredici ori, e primo posto nel medagliere dei Campionati mondiali di Danze caraibiche , meglio perfino della Turchia padrona di casa. La danza sportiva italiana chiude il 2025 col botto, confermandosi Nazione leader del movimento internazionale, e non solo nelle specialità che rientrano nelle Caraibiche. In questi giorni, infatti, sono arrivati anche un argento e un bronzo nella Coppa del mondo di Solo Latin femminile, disputata a Sarajevo, e i risultati più che lusinghieri delle nostre due coppie nelle Finals del circuito GrandSlam WDSF, che a ottobre era passato da Roma: sesto posto di Alex Roccati , 28enne di Rocca Priora, in coppia con la polacca Julia Mozdyniewicz, nelle Standard; decimi Eric Testa e Federica Brezzo nelle Latin. Piazzamenti ottenuti a Shangai che consentono a entrambe le coppie di chiudere la stagione nella top ten mondiale delle loro rispettive discipline.

Il dominio italiano

A Istanbul, sede della rassegna iridata delle Danze caraibiche, gli italiani hanno letteralmente sbancato - 13 ori, 11 argenti, 9 bronzi -, tanto che dalla WDSF (World dance sport federation, che organizza la competizione) sono arrivati i complimenti ufficiali a Laura Lunetta, presidente della Fidesm. “Un grande orgoglio - il commento della numero uno della Federazione che nel 2026 festeggerà il trentennale, e che della WDSF è vice presidente da quest’anno - e la conferma che il lavoro che stiamo facendo sul nostro settore tecnico produce ottimi risultati. Faccio i complimenti alle atlete e agli atleti, tutti, medagliati e non, che con dedizione e passione hanno lavorato tutto l’anno per arrivare pronti a questi grandi appuntamenti internazionali. Tutti hanno messo in pista grinta e talento. E, ovviamente, congratulazioni ai tecnici che li hanno preparati”. A Istanbul, nella pioggia di medaglie italiane, si sono distinti Alex Palumbo, due ori juniores nella Salsa e nella Bachata Shine; Tommaso Mancini, due ori adult sempre nella Salsa e nella Bachata Shine, e un argento in coppia con Aurora Tomassi nella Salsa on one; e poi il pokerissimo nella Bachata Adult, con cinque coppie italiane ai primi cinque posti: Lorenzo Vivirito e Rita Lonardo campioni del mondo, a seguire Francesco Ruotolo e Aurora Giusti, Leonardo Gemmi ed Elisa Malucchi, Tommaso Mancini e Aurora Tomassi, Leonardo Aluigi e Laura Pallari; e infine da segnalare anche la doppietta nella Salsa Shine junior femminile con l’oro di Rebecca Caputo e l’argento di Viola Laci.

Quante sfide

Successi che spingono la Fidesm a crescere ulteriormente. Il 2026 sarà un anno di svolta per la Federazione di Laura Lunetta, che ha già messo in cantiere una serie di iniziative per aumentare i tesserati (l’obiettivo a breve termine è riportarli sulla soglia dei centomila) e acquisire sempre maggiore status internazionale. In questa ottica, la Fidesm ha ottenuto dalla WDSF l’organizzazione dei primi storici World Games di tutte le discipline della danza, che si disputeranno a giugno nella prestigiosa e per la danza inedita cornice del Foro Italico. Una grande rassegna, che in dieci giorni richiamerà circa cinquemila atleti e cinquantamila presenze complessive, e sarà preceduta dal General meeting della Federazione mondiale, l’appuntamento istituzionale più importante dell’anno. “Un evento straordinario - racconta Laura Lunetta, membro della Giunta del Coni e a capo del Dipartimento Pari Opportunità - e un’occasione unica per la danza: portare il nostro sport al Foro Italico è un traguardo impensabile solo fino a pochi anni fa. Siamo già tutti al lavoro perché sia un evento memorabile”. Nel 2026 della danza sportiva italiana, ci sarà anche il completamento del primo Centro federale nazionale, a Rimini: un’opera che comprenderà anche un palazzetto da cinquemila posti che dal 2027 diventerà teatro delle più importanti competizioni nazionali. Più che ballare, la danza vola.