La danza sportiva italiana vola verso il 2026
Trentatré medaglie, di cui tredici ori, e primo posto nel medagliere dei Campionati mondiali di Danze caraibiche, meglio perfino della Turchia padrona di casa. La danza sportiva italiana chiude il 2025 col botto, confermandosi Nazione leader del movimento internazionale, e non solo nelle specialità che rientrano nelle Caraibiche. In questi giorni, infatti, sono arrivati anche un argento e un bronzo nella Coppa del mondo di Solo Latin femminile, disputata a Sarajevo, e i risultati più che lusinghieri delle nostre due coppie nelle Finals del circuito GrandSlam WDSF, che a ottobre era passato da Roma: sesto posto di Alex Roccati, 28enne di Rocca Priora, in coppia con la polacca Julia Mozdyniewicz, nelle Standard; decimi Eric Testa e Federica Brezzo nelle Latin. Piazzamenti ottenuti a Shangai che consentono a entrambe le coppie di chiudere la stagione nella top ten mondiale delle loro rispettive discipline.
Il dominio italiano
A Istanbul, sede della rassegna iridata delle Danze caraibiche, gli italiani hanno letteralmente sbancato - 13 ori, 11 argenti, 9 bronzi -, tanto che dalla WDSF (World dance sport federation, che organizza la competizione) sono arrivati i complimenti ufficiali a Laura Lunetta, presidente della Fidesm. “Un grande orgoglio - il commento della numero uno della Federazione che nel 2026 festeggerà il trentennale, e che della WDSF è vice presidente da quest’anno - e la conferma che il lavoro che stiamo facendo sul nostro settore tecnico produce ottimi risultati. Faccio i complimenti alle atlete e agli atleti, tutti, medagliati e non, che con dedizione e passione hanno lavorato tutto l’anno per arrivare pronti a questi grandi appuntamenti internazionali. Tutti hanno messo in pista grinta e talento. E, ovviamente, congratulazioni ai tecnici che li hanno preparati”. A Istanbul, nella pioggia di medaglie italiane, si sono distinti Alex Palumbo, due ori juniores nella Salsa e nella Bachata Shine; Tommaso Mancini, due ori adult sempre nella Salsa e nella Bachata Shine, e un argento in coppia con Aurora Tomassi nella Salsa on one; e poi il pokerissimo nella Bachata Adult, con cinque coppie italiane ai primi cinque posti: Lorenzo Vivirito e Rita Lonardo campioni del mondo, a seguire Francesco Ruotolo e Aurora Giusti, Leonardo Gemmi ed Elisa Malucchi, Tommaso Mancini e Aurora Tomassi, Leonardo Aluigi e Laura Pallari; e infine da segnalare anche la doppietta nella Salsa Shine junior femminile con l’oro di Rebecca Caputo e l’argento di Viola Laci.
Quante sfide
Successi che spingono la Fidesm a crescere ulteriormente. Il 2026 sarà un anno di svolta per la Federazione di Laura Lunetta, che ha già messo in cantiere una serie di iniziative per aumentare i tesserati (l’obiettivo a breve termine è riportarli sulla soglia dei centomila) e acquisire sempre maggiore status internazionale. In questa ottica, la Fidesm ha ottenuto dalla WDSF l’organizzazione dei primi storici World Games di tutte le discipline della danza, che si disputeranno a giugno nella prestigiosa e per la danza inedita cornice del Foro Italico. Una grande rassegna, che in dieci giorni richiamerà circa cinquemila atleti e cinquantamila presenze complessive, e sarà preceduta dal General meeting della Federazione mondiale, l’appuntamento istituzionale più importante dell’anno. “Un evento straordinario - racconta Laura Lunetta, membro della Giunta del Coni e a capo del Dipartimento Pari Opportunità - e un’occasione unica per la danza: portare il nostro sport al Foro Italico è un traguardo impensabile solo fino a pochi anni fa. Siamo già tutti al lavoro perché sia un evento memorabile”. Nel 2026 della danza sportiva italiana, ci sarà anche il completamento del primo Centro federale nazionale, a Rimini: un’opera che comprenderà anche un palazzetto da cinquemila posti che dal 2027 diventerà teatro delle più importanti competizioni nazionali. Più che ballare, la danza vola.