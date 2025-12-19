Premio ASI Sport&Cultura: la cerimonia al Salone d’Onore del Coni

ROMA - Quando si parla di sport in Italia, spesso si pensa ai grandi stadi, alle medaglie olimpiche o ai record. Ma dietro ogni gesto, ogni allenamento, ogni progetto sociale c’è un mondo di valori che ASI ha voluto celebrare fin dal 2006 con il Premio Sport & Cultura . Nato in occasione del decennale dell’Ente, questo riconoscimento è ormai diventato un appuntamento fisso e significativo per lo sport italiano ed è arrivato alla sua ventesima edizione, con cerimonia in programma a Roma domani (sabato 20 dicembre, ore 11), presso il Salone d’Onore del Coni al Foro Italico.

Premio Asi Sport & Cultura 2025, sono 6 le categorie in gara

Il Premio nasce con un’intuizione semplice ma potente: mettere al centro i valori formativi e sociali dello sport - impegno, aggregazione, solidarietà, innovazione, amicizia - e riconoscere chi, nella propria quotidianità, li trasmette con azioni concrete. Fin dalla prima edizione, l’evento ha voluto essere molto più di una cerimonia: un momento per raccontare storie, progetti e persone che mettono lo sport al servizio della comunità. La natura di questo premio è duplice: da una parte celebra eccellenze e casi di successo, dall’altra punta l’attenzione su iniziative locali, su piccoli gesti che spesso vengono ignorati ma che contribuiscono alla crescita sociale e culturale. Sei le categorie in gara nella 20 ª edizione: Atleta dell’Anno, Gesto Etico, Premio Media, ICSC Impiantistica sportiva, Innovazione Tecnologica, e la nuova sezione Italiani nel Mondo, con la giuria composta da personaggi di spicco del mondo dello sport, del giornalismo e dell’imprenditoria, che voteranno tra i tre finalisti per ciascuna delle categorie.

Claudio Ranieri e Fefè De Giorgi tra gli ospiti attesi

A celebrare la premiazione, ci saranno tra gli altri Luciano Buonfiglio (presidente del CONI), Diego Nepi (ad di Sport e Salute), Giovanni Malagò (presidente della Fondazione Milano Cortina), Beniamino Quintieri (presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), insieme con Antonella Baldino e Claudio Barbaro (rispettivamente ad e presidente di ASI), oltre a diversi presidenti delle federazioni sportive e rappresentanti delle Istituzioni locali e nazionali. Tra i candidati ai premi, hanno confermato la presenza, tra gli altri, Claudio Ranieri, Ferdinando De Giorgi, Jury Chechi e Vincenzo Alberto Annese.