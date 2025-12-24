Biathlon in lutto: è morto Sivert Guttorm Bakken, malore fatale a 27 anni

Un tragico lutto ha colpito il mondo del biathlon. Il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken è stato trovato privo di vita ieri mattina nella sua camera d’albergo a Passo di Lavazè (Trentino). Dopo la tappa di Coppa del Mondo a Le Grand Bornand (Francia), il biatleta, assieme al leader di Coppa del mondo, Johan Olav Botn, aveva raggiunto la località della Val di Fiemme, a 1.800 metri, per approfittare della pausa natalizia di due settimane per allenarsi e soggiornare in quota. Nato il 19 luglio 1998 a Lillehammer, Bakken si era dimostrato atleta di talento, tanto da arrivare a vincere la sua prima gara di Coppa del Mondo nel marzo 2022 , quando si impose nella mass start di Oslo (Norvegia) a 23 anni. Pochi mesi dopo dovette fermarsi a causa di una pericardite. Due anni di stop, prima del ritorno in IBU Cup (il secondo circuito internazionale del biathlon) nella passata stagione, vincendo anche il titolo europeo nella sprint in Val Martello (Italia). In questa stagione, pur partendo dalla squadra B, il norvegese era subito riuscito a tornare in Coppa del Mondo candidandosi per un posto alle Olimpiadi.

Il dolore di Giacomel

Particolarmente toccato Tommaso Giacomel, suo grande amico, che proprio ieri avrebbe dovuto allenarsi con lui. I due avrebbero anche passato insieme il Capodanno: "La vita è stata dura con te – ha scritto sui suoi social – non è giusto. Avrai sempre un posto speciale nel mio cuore. Da oggi, ti porterò sempre con me. Sarà dura gareggiare senza di te, ma farò del mio meglio per renderti orgoglioso. Continueremo a seguire insieme il nostro sogno di essere due dei migliori biatleti al mondo".