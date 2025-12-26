Che attesa per l'Ostia Jam Square: dal 27 dicembre tre giorni di sport, canti e balli in piazza!

Dopo il successo estivo con gli eventi di San Felice Circeo e Itri , da domani e per 3 giorni tutti in piazza a Ostia per fare sport, cantare e ballare, in occasione dell'ultima entusiasmante tappa dello Square Jam , format finanziato dall’Assessorato allo Sport della Regione Lazio e supportato dal X Municipio del Comune di Roma . L'iniziativa è ideata dalla ASD Oasi Verde , associazione presieduta da William Zanchelli e diretta in collaborazione con Mark di Lello , ente di Ostia che gestisce da anni con successo il Big Babol THE SPOT Roma , il più famoso skatepark in Italia, location ufficiale dei prossimi campionati italiani che ci saranno a metà maggio e già sede da qualche anno dei mondiali per la specialità Park (Bowl).

Il format

Skateboarding, basket 3x3 (in collaborazione con le Stelle Marine), breakdance, calcio freestyle, finger skate (con la presenza di Italian Fingerboarding) musica, concerti e tanto altro rivolto anche alle famiglie, saranno gli ingredienti di una 3 giorni che attirerà nella centrale Piazza Anco Marzio migliaia di persone, proprio a pochi passi del pontile di Ostia, soprattutto per far vivere ai giovani e alle famiglie la città e i suoi spazi a 360 gradi.

Il programma giornaliero

Ogni giorno dalle 10.00 alle 12.30, attraverso una formula unica, studiata per coinvolgere praticanti e curiosi in maniera totalmente gratuita, con lezioni ed il coinvolgimento delle scuole, in collaborazione con la HERO Skate Academy. Alle 16.00 si parte con le esibizioni e le competizioni (premi offerti da FLUB, 7Hills e SOS Skate Shop) per finire con gli imperdibili show, che vedranno la partecipazione fino alle ore 20.00 degli special guest Guglielmo Marin e Leonardo Gambarotto, il tutto tra dj set e live performance, alla presenza degli artisti "firmati" dall'etichetta HONIRO, quali Sciclitano, Sedici e Metho e del cantante "resident" Smarchi by The SPOT Roma.