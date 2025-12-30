Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 30 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Tragedia negli Stati Uniti: triatleta americana dilaniata da uno squalo in California

I vigili del fuoco locali hanno trovato il corpo di Erica Fox su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz, quasi una settimana dopo la sua scomparsa
1 min
TagsErica Foxsqualo

SANTA CRUZ (STATI UNITI) - Tragedia negli Stati Uniti. I vigili del fuoco della California hanno trovato il corpo di Erica Fox, triatleta californiana, su una spiaggia a nord-ovest di Santa Cruz quasi una settimana dopo la sua scomparsa. La donna, i cui resti sono stati ritrovati sabato scorso (27 dicembre) come confermato dal padre e dal marito alle agenzie di stampa locali, sarebbe stata uccisa da uno squalo.

Tragedia Erica Fox: la triatleta non è mai tornata a riva

La Fox, 55 anni, faceva parte di un gruppo di oltre una dozzina di nuotatori partiti da Lovers Point, vicino a Monterey, in California, il 21 dicembre scorso, ma non è mai tornata a riva. Un testimone, che transitava in auto nella zona, - secondo il 'San Francisco Chronicle' - avrebbe riferito alle autorità di aver visto uno squalo con in bocca quello che sembrava un corpo umano emergere dall'acqua. Due giorni fa, il marito di Fox, Jean-Francois Vanreusel, e altri membri del suo club di nuoto hanno tenuto una 'camminata' commemorativa lungo la costa di Lovers Point.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

