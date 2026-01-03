Torna il Cicchetto del Canottiere: l'evento benefico sulle rive del Tevere
Il giorno dell’Epifania torna il tradizionale “Cicchetto del Canottiere” l’iniziativa benefica organizzata dalla A.S.D. ROSAREMO, associazione sportiva no-profit di canottaggio fondata da dieci donne che hanno avuto il tumore al seno e che attraverso il canottaggio si sono riappropriate della propria vita. L’obiettivo dell’associazione romana è quello di dare benessere psicofisico alle donne operate al seno durante e dopo i trattamenti oncologici attraverso il canottaggio che diventa terapia “integrata” e uno stile di vita corretto. Nella “squadra di canottaggio“ remano donne che hanno avuto un tumore al seno e continuano solo con i controlli periodici accanto a donne in terapia attiva. Ad oggi sono circa venti le donne che partecipano ai corsi di canottaggio di Rosaremo sostenute da allenatori, fisioterapisti, oncologi e psicologi. Ma in cosa consiste il “Cicchetto del Canottiere”? Si tratta di una manifestazione, organizzata dal 2020 dalla ASD Rosaremo, che vede la partecipazione degli equipaggi di molti dei circoli remieri romani che vuole rimarcare la bellezza del Tevere ma anche sottolineare l’importanza dello sport e della attività fisica come arma fondamentale per prevenire, combattere e riabilitarsi dopo una malattia oncologica, tenendosi in forma ed in buona salute fisica e mentale. L’evento unisce sport, musica, allegria e l’offerta di un calice di bollicine durante gli stop ai galleggianti.
Il Cicchetto del Canottiere, appuntamento a Roma
La prematura scomparsa il 29 Dicembre 2025 dell’amatissimo Presidente della Federazione Italiana Canottaggio Davide Tizzano, dopo una lunga malattia Ematologica Oncologica, ha gettato un velo di mestizia in tutto l’ambiente. Dopo una lunga riflessione è stato deciso di mantenere l’evento secondo i suoi insegnamenti. L’appuntamento è per il 6 gennaio mattino alle ore 11,00 al C.C. Deportivo dove tutti gli equipaggi iscritti si raduneranno per un doveroso tributo al Presidente Tizzano. Nell’occasione il tecnico federale Riccardo Dezi ricorderà le straordinarie vittorie olimpiche di Tizzano ai Giochi Olimpici di Seoul 1988 nel quattro di coppia e Atlanta 1996 nel doppio mentre in sottofondo la band Everqueen suonerà un brano live. Per tutti coloro che volessero assistere all’evento l’appuntamento è alla banchina del fiume presso il C.C Canottieri Baja De Portivo Lungotevere delle Armi 33. Durante la manifestazione il fiume Tevere, nel cuore di Roma, si riempie di cappellini viola (colore sociale di Rosaremo), di canottieri che vogano e si accostano ai galleggianti per riempire la flute di prosecco, versando ogni volta una donazione. Quest’anno l’ASD Rosaremo ha scelto di devolvere il ricavato dell’evento alla UOC Ematologia con trapianti di cellule staminali ematopoietiche (CSE) e terapia intensiva della Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazione Antonio Cardarelli di Napoli in onore e nel ricordo del Presidente Davide Tizzano.