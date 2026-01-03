Torna il Cicchetto del Canottiere: l'evento benefico sulle rive del Tevere

Il giorno dell’Epifania torna il tradizionale “Cicchetto del Canottiere” l’iniziativa benefica organizzata dalla A.S.D. ROSAREMO, associazione sportiva no-profit di canottaggio fondata da dieci donne che hanno avuto il tumore al seno e che attraverso il canottaggio si sono riappropriate della propria vita. L’obiettivo dell’associazione romana è quello di dare benessere psicofisico alle donne operate al seno durante e dopo i trattamenti oncologici attraverso il canottaggio che diventa terapia “integrata” e uno stile di vita corretto. Nella “squadra di canottaggio“ remano donne che hanno avuto un tumore al seno e continuano solo con i controlli periodici accanto a donne in terapia attiva. Ad oggi sono circa venti le donne che partecipano ai corsi di canottaggio di Rosaremo sostenute da allenatori, fisioterapisti, oncologi e psicologi. Ma in cosa consiste il “Cicchetto del Canottiere”? Si tratta di una manifestazione, organizzata dal 2020 dalla ASD Rosaremo, che vede la partecipazione degli equipaggi di molti dei circoli remieri romani che vuole rimarcare la bellezza del Tevere ma anche sottolineare l’importanza dello sport e della attività fisica come arma fondamentale per prevenire, combattere e riabilitarsi dopo una malattia oncologica, tenendosi in forma ed in buona salute fisica e mentale. L’evento unisce sport, musica, allegria e l’offerta di un calice di bollicine durante gli stop ai galleggianti.