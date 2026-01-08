Corriere dello Sport.it
giovedì 8 gennaio 2026
Giacomel: "Ho perso un amico, ma ce la farò"© APS

Giacomel: "Ho perso un amico, ma ce la farò"

Tommaso era molto legato a Bakken e tornare alla normalità ora è difficile
1 min

«Parlerò a Oberhof». Tommaso Giacomel lo aveva scritto sui social nel giorno in cui il suo amico Sivert Bakken era stato trovato privo di vita in una stanza d’albergo a Passo di Lavazè, chiedendo di essere lasciato in pace, che venisse rispettato il suo dolore. Ieri l’azzurro si è presentato in mixed zone a Oberhof (Germania), alla vigilia della 4ª tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Conferenza stampa all’aperto, di

