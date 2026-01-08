Giacomel: "Ho perso un amico, ma ce la farò"

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
«Parlerò a Oberhof». Tommaso Giacomel lo aveva scritto sui social nel giorno in cui il suo amico Sivert Bakken era stato trovato privo di vita in una stanza d’albergo a Passo di Lavazè, chiedendo di essere lasciato in pace, che venisse rispettato il suo dolore. Ieri l’azzurro si è presentato in mixed zone a Oberhof (Germania), alla vigilia della 4ª tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Conferenza stampa all’aperto, di
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS