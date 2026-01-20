Trofeo MM Crew, a Ovindoli lo spettacolo dei giovani laziali

Con il Trofeo MM Crew, organizzato dall’omonimo team di Guarcino, ha ufficialmente preso il via il Calendario Regionale dello sci laziale. Sulla pista Montefreddo di Ovindoli, tre le gare disputate, secondo l’innovativo format “Flipper”. Sono stati i ragazzi del team organizzatore a recitare la parte del leone aggiudicandosi ben venti delle trenta gare disputate complessivamente. Quattro i successi per gli s ci club di SS Lazio e Livata , uno per Snow Side Team e Sarnano Just . Nella categoria Children i mattatori sono stati Alfredo Nanni (U14M), e Alessandro Zanon (U16M) dell’MM Crew e Maria Vittoria Ranalli (U16F) che si sono aggiudicate tutte e tre le prove. Due successi per Ludovica Moltoni (U14F) dell’MM Crew . Per quanto riguarda le categorie dei più giovani soltanto Serena Mingrone (MM Crew) ha collezionato l’en - plein nei Cuccioli F. Da circoletto rosso il successo in gara 3 fra le baby (classe 2016) di Elena Tarulli (Sarnano Just) un risultato che premia un club che, per le distanze che deve percorrere per portare gli atleti gli gare, va elogiato al di là dei risultati.

Due successi per i fratelli Francesco (baby M) e Gabriele (super baby M) Cicuti della SS Lazio, per Sofia Sestan (super baby F) e Nicola Sforza Riario (cuccioli M) entrambi del team dei fratelli Mizzoni.

“Fortunatamente le recenti nevicate hanno consentito l’avvio della stagione agonistica nel migliore dei modi. Ci attende un bel tour de force senza soluzione di continuità – ha sottolineato il Presidente del CLS Andrea Ruggeri – i ragazzi hanno mandato subito segnali positivi e questa è la cosa più importante”.

SARA PROIETTI CIGNITTI TERZA AL “MONDIALINO DI FONDO” SKIRI TROPHY XCONTRY

Altra splendida impresa della giovane fondista Sara Proietti Cignitti che ha collezionato un ottimo terzo posto allo Skiri Trophy XContry, vero e proprio Mondialino di fondo, come viene comunemente definito e riservato alle categorie giovanili. A Passo Lavazè sono arrivati quasi 1200 giovani fondisti da nove nazioni per un vero e proprio happening festoso che ha celebrato la passione per lo sci nordico. Davanti ad un pubblico da record la giovane fondista del Winter Sport Subiaco, all’esordio nella categoria Allievi F, ha concluso la prova a tecnica classica a soli 42 centesimi dalla medaglia d’argento di Elena Carletto (S.C. Alpi Marittime) in una gara dominata dalla svedese Carla Dovander, entrambe atlete di un anno più grandi della sciatrice sublacense.

A ROCCARASO 38 ATLETI DEL CLS HANNO ONORATO LA PRIMA TAPPA DELLA 3ª EDIZIONE DEL CIRCUITO MASTER APPENNINO-TROFEO BCC ROMA

Roccaraso ha ospitato oggi due gare di slalom gigante della prima tappa della 3ª edizione del Circuito Master Appennino-Trofeo BCC Roma, organizzate nell’occasione dal Cam (Comitato Campano Pugliese della Fisi) e dallo sci club Posillipo.

Grande partecipazione del CLS Fisi con ben 38 atleti al cancelletto dei 91 totali, nonostante sia Roccaraso sia località non proprio comoda da raggiungere dagli atleti laziali. Eccellente l’organizzazione con buona preparazione dei tracciati. Le prove si sono svolte in condizioni meteo ottime per quel che concerne la prima gara e con cielo più coperto nella seconda, ma fortunatamente sempre in buone condizioni di visibilità.

In gara 1 i migliori risultati per gli atleti laziali sono stati raggiunti da Livia Clementi ( Sci Club CZERO6) giunta terza nella cat.A , da Gianluca Bacheca (Sci Club Viterbo) giunto al 4° posto nella cat. B e da Sergio Amodio (Sci Club CZERO6) anch’egli 4° nella cat. A.

In gara 2 conferma del 3° posto di Livia Clementi, in cat. A è salito al 4° posto Francesco Dimitri del (CZERO6), mentre nella categoria B Umberto Massimo Macchi (Sci Club Viterbo) ha conquistato un buon 6° posto.