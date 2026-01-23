Le differenze tra il Taekwondo WT e l'International Taekwon-Do

Il Taekwondo WT è quello olimpico, molto più sportivo e orientato alla gara, con corpetti e caschetti elettronici. Niente guantoni, non si consente il pugno al viso. L'International Taekwon-Do, invece, è più tradizionale e senza elettronica: si lavora su tecnica e forme, nel combattimento si usano anche i guantoni perché c'è contatto controllato e si colpisce al viso. La Fita vuole "costruire un percorso di crescita e sviluppo per tutte le realtà del Taekwondo italiano". "Azioni concrete che dimostrano che i valori olimpici devono essere praticati non solo proclamati, dal sostegno agli atleti ucraini a quello agli atleti rifugiati provenienti da Iran e Afghanistan, per non parlare della storica dimostrazione organizzata a 'Casa Italia' durante i Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang, dove atleti del Sud e Nord Corea si sono esibiti insieme", sottolinea la federazione italiana in una nota. "Da tempo mi viene chiesto da parte di Associazioni Sportive e Maestri non riconosciuti di fare qualcosa per loro - afferma il presidente Angelo Cito -. Sono felice di poter dire che oggi questo diventa realtà. Si tratta di un passo importante per il movimento, perché risponde a un'esigenza reale del territorio e permette di accogliere nuove realtà che condividono valori, storia e cultura del Taekwondo".