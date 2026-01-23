La Fita apre un nuovo settore per i non iscritti al World Taekwondo
ROMA - C'è una grande novità nel mondo del Taekwondo italiano grazie alla decisione della Fita di aprire ufficialmente un settore che consentirà di affiliarsi alle realtà che praticano la disciplina tradizionale al di fuori della World Taekwondo (e dunque dal circuito olimpico). La decisione è stata resa possibile dalle modifiche regolamentari approvate dalla Giunta Nazionale del Coni il 17 dicembre 2025.
Le differenze tra il Taekwondo WT e l'International Taekwon-Do
Il Taekwondo WT è quello olimpico, molto più sportivo e orientato alla gara, con corpetti e caschetti elettronici. Niente guantoni, non si consente il pugno al viso. L'International Taekwon-Do, invece, è più tradizionale e senza elettronica: si lavora su tecnica e forme, nel combattimento si usano anche i guantoni perché c'è contatto controllato e si colpisce al viso. La Fita vuole "costruire un percorso di crescita e sviluppo per tutte le realtà del Taekwondo italiano". "Azioni concrete che dimostrano che i valori olimpici devono essere praticati non solo proclamati, dal sostegno agli atleti ucraini a quello agli atleti rifugiati provenienti da Iran e Afghanistan, per non parlare della storica dimostrazione organizzata a 'Casa Italia' durante i Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang, dove atleti del Sud e Nord Corea si sono esibiti insieme", sottolinea la federazione italiana in una nota. "Da tempo mi viene chiesto da parte di Associazioni Sportive e Maestri non riconosciuti di fare qualcosa per loro - afferma il presidente Angelo Cito -. Sono felice di poter dire che oggi questo diventa realtà. Si tratta di un passo importante per il movimento, perché risponde a un'esigenza reale del territorio e permette di accogliere nuove realtà che condividono valori, storia e cultura del Taekwondo".