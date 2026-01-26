Corriere dello Sport.it
BNL Italy Major Premier Padel 2026, parte la vendita dei biglietti: ecco le date© BARTOLETTI

BNL Italy Major Premier Padel 2026, parte la vendita dei biglietti: ecco le date

Da oggi, 26 gennaio 2026, è aperta la biglietteria per la quinta edizione4 del torneo che si svolgerà dall' 1 al 7 giugno sui campi del Foro Italico
1 min
Una delle quattro sedi dei Major del circuito Premier Padel, sarà Roma, che ospiterà dunque anche nel 2026 uno degli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’intera stagione internazionale. L’evento offrirà al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo alle emozionanti sfide tra i migliori giocatori e le migliori giocatrici del mondo, in uno scenario unico come quello del Foro Italico dal 31 maggio al 7 giugno 2026. È possibile acquistare biglietti/abbonamenti per i match in programma da martedì 2 giugno a domenica 7 giugno. L’ingresso sarà invece gratuito, per tutti, domenica 31 maggio e lunedì 1° giugno. Si ricorda che i biglietti/abbonamenti per il Campo Centrale consentiranno l’accesso anche a tutti gli altri campi del site. Come sempre, ai tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è riservata una scontistica particolare: Per i Tesserati FITP ‘Atleta’ e ‘Gold’, 20% di sconto sui biglietti e 5% sull’abbonamento; Per i Tesserati Socio e eSports, 10% sui biglietti per le tessere Socio e 5% sull’abbonamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

