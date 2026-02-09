Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 9 febbraio 2026
Corriere dello Sport.it
Super Bowl, festeggia Seattle. I Seahawks dominano i New England

Secondo successo per la franchigia di Washington. Kenneth Walker premiato Mvp del match
1 min

I Seattle Seahawks si aggiudicano il Super Bowl 2026, sconfiggendo nettamente i New England Patriots con il punteggio di 29-13, nel match disputato al Levi’s Stadium di Santa Clara. Per la squadra di Washington, trascinata da Kenneth Walker (premiato Mvp dell'incontro), si tratta del secondo successo. I campioni della National Football Conference hanno dominato la sfida ed hanno portato a casa il successo, in una serata che ha regalato spettacolo: in campo e fuori.

Lo spettacolo fuori dal campo

Protagonista della serata è stato il rapper portoricano Bad Bunny, vero mattatore della scena. Sul palco sono saliti anche Lady Gaga e Ricky Martin. Sul campo sono apparse Blue Ivy Carter, primogenita di Beyoncé e Jay-Z, con la sorella Rumi, mentre i Green Day hanno reso omaggio ai 60 anni del Super Bowl. Si sono esibiti Brandi Carlile, Charlie Puth e Coco Jones. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

