A Campo Felice la qualificazione regionale del Pinocchio sugli sci

Si è conclusa a Campo Felice sulla Variante Toro, la selezione valida per la qualificazione alla fase nazionale Pinocchio sugli Sci 2026 di slalom gigante per la categoria pulcini, organizzata dallo sci club Livata. In pista i migliori Super baby, Baby 1-2, Cuccioli 1-2, (Maschile e femminile) della regione Lazio. Nella categoria Under 7 Super Baby 1 femminile successo per Emma Battista dello Sci Club Orsello che ha chiuso la prova con il tempo di 39.60. Nella stessa gara al maschile si è imposto l’atleta dell’ Mm Crew Ski Giovanni Marulli al traguardo con il tempo di 50.88. Fra le under 8 Super Baby 2 a fare la parte della leonessa è stata Greta Pistilli altra giovane rappresentante dello Sc Orsello che ha completato le sue fatiche sui paletti in 44.05. Fra i maschi successo per Gabriele Cicuti atleta della Ss Lazio Sci Club che ha chiuso in 37.85- Nella gara Femminile Under 9 Baby 1 la protagonista è stata Allegra Pinto portacolori dello SC Orsello, ribadendo la bontà della scuola della società nelle categorie più giovani, che ha concluso in 37.50. Al maschile nella categoria il successo è di Alessio Chiaretti dello SC Terminillo con il tempo di 40.48. Fra le under 10 Baby 1 vittoria per Melissa Nardi (Mm Crew Ski) prima in 34.39. Nella categoria completa il successo dello sci club di Guarcino Francesco Capaldo che ha vinto la prova maschile chiudendo in 33.30. Fra gli under 11 cuccioli 1 a salire sul gradino più alto del podio della gara femminile è stata Serena Mingrone altra atleta dell’ Mm Crew Ski che ha stoppato il cronometro a 33.80. Successo al maschile per il compagno di squadra Leonardo Russo il cui riscontro è stato 32.40. La prova U12 cuccioli 2 al femminile ha visto ottenere il miglio tempo a Greta Restante dello SC Livata che ha chiuso in 33.32. Tra i maschi si è imposto Nicola Riario Sforza (Mm Crew Ski) in 33.13.