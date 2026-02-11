Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 febbraio 2026
Claude Monet Skate Experience: appuntamento nella Milano olimpica 

Claude Monet Skate Experience: appuntamento nella Milano olimpica 

Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali
1 min

L'appuntamento è fissato a Milano per mercoledì 17 febbraio (ore 11.30),  presso Exhibition Hub di Via Giovanni Ventura numero 15. Luce, movimento e rivoluzione: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione" nella Milano olimpica. L’occasione è la Claude Monet Skate Experience, progetto nato dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici). 


Claude Monet Skate Experience, quanti campioni 

Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani Pozzoli, Valentina e Alessia Malerba, che pattineranno tra le proiezioni immersive, rendendo tangibile l'etereo. 

 

 

 

