Claude Monet Skate Experience: appuntamento nella Milano olimpica
L'appuntamento è fissato a Milano per mercoledì 17 febbraio (ore 11.30), presso Exhibition Hub di Via Giovanni Ventura numero 15. Luce, movimento e rivoluzione: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione" nella Milano olimpica. L’occasione è la Claude Monet Skate Experience, progetto nato dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici).
Claude Monet Skate Experience, quanti campioni
Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani Pozzoli, Valentina e Alessia Malerba, che pattineranno tra le proiezioni immersive, rendendo tangibile l'etereo.