Claude Monet Skate Experience: appuntamento nella Milano olimpica 

L'appuntamento è fissato a Milano per mercoledì 17 febbraio (ore 11.30), presso Exhibition Hub di Via Giovanni Ventura numero 15. Luce, movimento e rivoluzione: il pattinaggio artistico su rotelle si fa "impressione" nella Milano olimpica . L’occasione è la Claude Monet Skate Experience , progetto nato dalla visione di Pattinaggio Creativo per Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici).



Claude Monet Skate Experience, quanti campioni

Protagonisti saranno gli atleti della Nazionale italiana, tra cui i pluricampioni mondiali, Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani Pozzoli, Valentina e Alessia Malerba, che pattineranno tra le proiezioni immersive, rendendo tangibile l'etereo.