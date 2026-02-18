WWE, storico sbarco in Italia: Premium Live Event a Torino e maxi tour europeo

La WWE vivrà un momento storico per il pubblico italiano: il 31 maggio 2026 l’Inalpi Arena di Torino ospiterà il primo Premium Live Event di sempre organizzato nel nostro Paese, Clash in Italy, inserito all’interno del WWE European Summer Tour che attraverserà Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. La scelta di Torino conferma la centralità del mercato italiano per la compagnia, che affiancherà allo show speciale anche una puntata di Monday Night Raw, prevista sempre all’Inalpi Arena per lunedì 1° giugno. Il tour estivo porterà così in Europa alcuni dei nomi più attesi del roster, trasformando la fine di maggio e l’inizio di giugno in un vero festival del wrestling.

I fan possono già registrarsi per l’accesso in prevendita sul sito dedicato, mentre le prevendite per l’intero tour – incluso il Premium Live Event di Torino – scatteranno mercoledì 11 marzo, con vendita libera da venerdì 13 marzo. La WWE promette ulteriori aggiornamenti a breve, dal nome ufficiale dell’evento ai dettagli sulla trasmissione e sulla distribuzione televisiva, confermando la volontà di rendere l’appuntamento italiano un pilastro del calendario internazionale.

Un’estate di wrestling tra Italia ed Europa

Il WWE European Summer Tour disegnerà una vera mappa del wrestling europeo, partendo da Friday Night SmackDown a Barcellona, in programma venerdì 29 maggio all’Olimpic Arena Badalona. Dopo lo storico PLE del 31 maggio a Torino e la puntata di Raw del 1° giugno nella stessa città, la WWE si sposterà a Strasburgo (2 giugno, Zénith de Strasbourg), Lisbona (3 giugno, MEO Arena) e Madrid (4 giugno, Palacio Vistalegre). L’Italia tornerà protagonista venerdì 5 giugno con SmackDown all’Unipol Arena di Bologna, seguita da due tappe live nel weekend: sabato 6 giugno al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 7 giugno al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il tour proseguirà poi verso Parigi, dove lunedì 8 giugno l’Accor Arena ospiterà un’altra puntata di Monday Night Raw, per chiudersi quindi a Londra il 22 giugno con Raw alla O2 Arena. In tutte queste città il pubblico potrà vedere dal vivo alcune delle stelle più brillanti: dal World Heavyweight Champion CM Punk all’Undisputed WWE Champion Drew McIntyre, passando per “The American Nightmare” Cody Rhodes, le campionesse Stephanie Vaquer e Jade Cargill, i World Tag Team Champions The Usos, fino a GUNTHER, Sami Zayn, Liv Morgan e molti altri protagonisti del roster.

Calendario completo WWE European Summer Tour 2026

Di seguito l'elenco completo degli appuntamenti annunciati:

Venerdì 29 maggio: Friday Night SmackDown – Olimpic Arena Badalona (Barcellona, Spagna)

Domenica 31 maggio: WWE Premium Live Event – Inalpi Arena (Torino, Italia)

Lunedì 1 giugno: Monday Night Raw – Inalpi Arena (Torino, Italia)

Martedì 2 giugno: Live Show – Zénith de Strasbourg (Strasburgo, Francia)

Mercoledì 3 giugno: Live Show – MEO Arena (Lisbona, Portogallo)

Giovedì 4 giugno: Live Show – Palacio Vistalegre (Madrid, Spagna)

Venerdì 5 giugno: Friday Night SmackDown – Unipol Arena (Bologna, Italia)

Sabato 6 giugno: Live Show – Palazzo dello Sport (Roma, Italia)

Domenica 7 giugno: Live Show – Nelson Mandela Forum (Firenze, Italia)

Lunedì 8 giugno: Monday Night Raw – Accor Arena (Parigi, Francia)

Lunedì 22 giugno: Monday Night Raw – O2 Arena (Londra, Regno Unito)