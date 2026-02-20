Corporate Wellness Games: a Parma il 22 e 23 maggio

All’incontro hanno partecipato anche Paolo Giordani e Maeva Gotti di Go Athletic Studio, organizzatori dell’evento, e Giuliana Gobbi dell’Università di Parma, partner dell’iniziativa.

L’iniziativa utilizza lo sport come strumento per promuovere valori condivisi – inclusione, aggregazione, etica, spirito di squadra e benessere organizzativo – integrandoli con le dinamiche del team building e con le pratiche più avanzate di welfare aziendale. L’edizione 2026, patrocinata dal Comune di Parma e organizzata da Go Athletic Studio, vedrà la partecipazione di 40 aziende impegnate in diverse discipline sportive. L’appuntamento è fissato per il 22 e 23 maggio 2026 allo Stadio Lanfranchi, che ospiterà tutte le attività in programma.

L'Assessore allo Sport Marco Bosi ha dichiarato: "Siamo felici di ospitare a Parma un’iniziativa che unisce sport, comunità e mondo del lavoro. I Corporate Wellness Games dimostrano come lo sport possa essere un potente strumento di coesione e di benessere, capace di coinvolgere aziende molto diverse tra loro e di valorizzare il capitale umano. Il Comune sostiene con convinzione questo progetto, che porta allo Stadio Lanfranchi un evento di qualità e contribuisce a rafforzare il ruolo di Parma come città attenta al benessere, all’inclusione e alla promozione di stili di vita sani”.

"I Corporate Wellness Games rappresentano un evento innovativo, che alla seconda edizione conferma la sua capacità di mettere insieme grandi multinazionali, imprese del territorio e piccole aziende virtuose. Attraverso lo sport vogliamo promuovere valori fondamentali come aggregazione, inclusione e principi etici, che si intrecciano naturalmente con il team building, il lavoro di squadra e il welfare aziendale. È un progetto che cresce perché risponde a un bisogno reale delle organizzazioni: investire nel benessere delle persone" ha dichiarato Paolo Giordani.