martedì 24 febbraio 2026
Surf, Ghiara: «Varazze è casa, qui mi sono allenato al meglio tra acqua e preparazione fisica»

Surf, Ghiara: «Varazze è casa, qui mi sono allenato al meglio tra acqua e preparazione fisica»

In un mondo dominato da surfer hawaiani, portoghesi e brasiliani, il nostro atleta di fama internazionale rappresenta con orgoglio l’Italia nelle sfide più estreme dell’oceano
2 min

Rudy Ghiara, surfista italiano di fama internazionale, è tra i pochi atleti del nostro Paese ad affrontare le onde giganti con passione, tecnica e coraggio. In un mondo dominato da surfer hawaiani, portoghesi e brasiliani, Rudy rappresenta con orgoglio l’Italia nelle sfide più estreme dell’oceano.

Il ritorno a casa di Ghiara

Nei giorni scorsi è tornato a Varazze sua città d’origine. «Qui – spiega Ghiara – negli ultimi trenta giorni il mare non ha dato tregua. Un mese pieno di onde, di sessioni lunghe e intense. Per chi viene da questo angolo di mare, allenarsi a casa propria ha un significato particolare: è il punto di partenza di tutto. Varazze resta casa. È il luogo dove tutto è iniziato con il surf e dove continuo a tornare per ricordarmi chi sono».

Parlando dell’allenamento, Ghiara dice: «Mi sono concentrato molto sulla preparazione fisica. Lavoro in acqua, ma anche a terra: resistenza, apnea, forza funzionale. Il big wave surfing non lascia margini all’improvvisazione. Ogni dettaglio conta, soprattutto quando si parla di sicurezza».

L'obiettivo di Ghiara per i prossimi mesi

L’obiettivo è sicuramente quello di mettersi alle spalle i problemi fisici: «Arrivo da un periodo delicato legato alla schiena, ma oggi posso dire di essermi ripreso completamente. È stato un momento che mi ha insegnato ad ascoltare di più il corpo e a rispettare i tempi di recupero. Adesso mi sento forte, stabile, e mentalmente molto centrato».

«Tra circa un mese – conclude Ghiarapartirò per San Diego, dove lavorerò su nuovi progetti. Per me viaggiare non è solo inseguire onde più grandi, ma confrontarmi con culture diverse e crescere come atleta e come persona».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Altri Sport

