Il primo torneo Internazionale di walking football nella Capitale nel prossimo weekend: sedi e orari delle gare
Il primo torneo Internazionale di walking football si svolgerà nella Capitale nel prossimo weekend con ben 30 squadre provenienti da tutta Europa impegnate sui vari campi. Ecco il programma e le sedi dell'evento che si svilupperà in tre momenti fondamentali:
- Mercoledì 11 Marzo 2026 – Conferenza Stampa: presso la prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico (Sala Roma 24).
- Sabato 14 Marzo 2026 – Gare Eliminatorie: Presso il Circolo Sportivo “La Mirage” (via del Baiardo 380), dalle ore 08:30 alle 18:30.
- Domenica 15 Marzo 2026 – Finali: Presso lo Stadio della Farnesina (Via Maresciallo Caviglia 29), dalle ore 08:30 alle 13:30.
Categorie in Gara
Il torneo vedrà sfidarsi atleti e atlete suddivisi nelle seguenti categorie:
- Women’s: 40+
- Men’s: 40+, 50+, 60+, 67+