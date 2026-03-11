Corriere dello Sport.it
mercoledì 11 marzo 2026
Il primo torneo Internazionale di walking football nella Capitale nel prossimo weekend: sedi e orari delle gare

Il primo torneo Internazionale di walking football nella Capitale nel prossimo weekend: sedi e orari delle gare

Ecco tutto ciò che bisogna sapere sull'evento che apre allo sport Roma
1 min

Il primo torneo Internazionale di walking football si svolgerà nella Capitale nel prossimo weekend con ben 30 squadre provenienti da tutta Europa impegnate sui vari campi. Ecco il programma e le sedi dell'evento che si svilupperà in tre momenti fondamentali:

  1. Mercoledì 11 Marzo 2026 – Conferenza Stampa: presso la prestigiosa cornice dello Stadio Olimpico (Sala Roma 24).
  2. Sabato 14 Marzo 2026 – Gare Eliminatorie: Presso il Circolo Sportivo “La Mirage” (via del Baiardo 380), dalle ore 08:30 alle 18:30.
  3. Domenica 15 Marzo 2026 – Finali: Presso lo Stadio della Farnesina (Via Maresciallo Caviglia 29), dalle ore 08:30 alle 13:30.

Categorie in Gara

Il torneo vedrà sfidarsi atleti e atlete suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Women’s: 40+
  • Men’s: 40+, 50+, 60+, 67+

